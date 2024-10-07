حطين يغلي في دوري الثانية

(MENAFN
- Al Watan)
تسببت النتائج المخيبة للفريق الأول لكرة القدم
بنادي حطين في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في خيبة أمل كبيرة لدى أنصار ومحبي الفريق، إذ لم يتذوق الفريق طعم الانتصارات في 4 مباريات
متتالية، حيث خسر 3 مواجهات وتعادل في واحدة، التي رسمت معها طريق مجهولًا للفريق في الدوري.
وعلمت ((الوطن)) أن إدارة النادي برئاسة ممدوح السهلي تدرس إقالة الجهاز التدريبي الوطني بقيادة أحمد قدري واستبداله بمدرب عربي، إذ لم يقدم المدرب قدري أي بصمة تدريبية للفريق إذ يعد الفريق أكثر فرق المجموعة الثانية استقبالًا للأهداف بـ11 هدفًا، منها 10 أهداف مناصفة في مباراتي الدرعية بجازان، ووج بالطائف، وأقل الفرق تسجيلًا للأهداف، إذ لم يستطع تسجيل أي هدف له بالدوري، الأمر الذي ترك معه أكثر من علامة استفهام.
وحمل رياضيو جازان رئيس النادي مسؤولية تدهور الفريق بالدوري، نظير القرارات العشوائية، منها تعيين لاعب الفريق السابق أحمد قدري مدربًا للنادي رغم افتقاده الخبرة التدريبية، وانشغاله بدوري فرق هواة جازان، والاختيارات الضعيفة للاعبين الأجانب، مطالبين بتغيير صورة الفريق السلبية التي تتكرر عامًا بعد عام.
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