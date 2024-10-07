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حطين يغلي في دوري الثانية

10/7/2024 11:35:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تسببت النتائج المخيبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي حطين في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في خيبة أمل كبيرة لدى أنصار ومحبي الفريق، إذ لم يتذوق الفريق طعم الانتصارات في 4 مباريات متتالية، حيث خسر 3 مواجهات وتعادل في واحدة، التي رسمت معها طريق مجهولًا للفريق في الدوري.
وعلمت ((الوطن)) أن إدارة النادي برئاسة ممدوح السهلي تدرس إقالة الجهاز التدريبي الوطني بقيادة أحمد قدري واستبداله بمدرب عربي، إذ لم يقدم المدرب قدري أي بصمة تدريبية للفريق إذ يعد الفريق أكثر فرق المجموعة الثانية استقبالًا للأهداف بـ11 هدفًا، منها 10 أهداف مناصفة في مباراتي الدرعية بجازان، ووج بالطائف، وأقل الفرق تسجيلًا للأهداف، إذ لم يستطع تسجيل أي هدف له بالدوري، الأمر الذي ترك معه أكثر من علامة استفهام.
وحمل رياضيو جازان رئيس النادي مسؤولية تدهور الفريق بالدوري، نظير القرارات العشوائية، منها تعيين لاعب الفريق السابق أحمد قدري مدربًا للنادي رغم افتقاده الخبرة التدريبية، وانشغاله بدوري فرق هواة جازان، والاختيارات الضعيفة للاعبين الأجانب، مطالبين بتغيير صورة الفريق السلبية التي تتكرر عامًا بعد عام.

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