أمير نجران يكرم اللواء الشهري - جريدة الوطن السعودية

أمير نجران يكرم اللواء الشهري - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/7/2024 11:34:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه، اليوم، مساعد قائد المنطقة الشرقية لشؤون العمليات اللواء ركن حسن بن صالح الشهري بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، كما هنأ الأمير اللواء ركن ثابت بن محمد الشهراني بمناسبة تعيينه قائدًا لقوة نجران.
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