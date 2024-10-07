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أمير نجران يكرم اللواء الشهري - جريدة الوطن السعودية

10/7/2024 11:34:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه، اليوم، مساعد قائد المنطقة الشرقية لشؤون العمليات اللواء ركن حسن بن صالح الشهري بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، كما هنأ الأمير اللواء ركن ثابت بن محمد الشهراني بمناسبة تعيينه قائدًا لقوة نجران.

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