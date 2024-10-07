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سفر الاسرة - جريدة الوطن السعودية

10/7/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏تبدأ الرحلة الأسرية المجددة لأواصر العلاقات وزيادة جمال الحياة الأسرية بالنية نية أن تكون هذه الرحلة للاستجمام والهدوء وتقوية العلاقات بين افراد الأسرة أي أن تقرر الأسرة أن تكون رحلتهم للاستجمام و الهدوء بعيدا عن العمل والانشغال في الاجهزة وبعيدا عن المشاحنات ،ومن المهم أيضاً التخطيط المالي للرحلة ، والتشارك في اختيار المكان و التخطيط لعمل أنشطة مشتركة مع ترك مساحة للأنشطة الفردية ، حيث قد يمارس فيها فرد من الأسرة رياضة يحبها ، وقد يشاركه بعض الأفراد من باب التجربة والمشاركة وقضاء أوقات ممتعة يتجاذبون فيها أطراف الحديث ويسطرون ذكريات جميلة فالذكريات تصنع وستكون نوع من الإرث الباقي للأبناء، أيضا من الجميل أن يشارك أفراد الأسرة في وضع البرامج اليومية واختيار الأماكن التي سوف يذهبون لها ومن الجميل تعليمهم المرونة ووضع خطط بديلة والتشاور حول الأماكن التي سييضعونها في خطتهم مع مراعاة أن تغطي اهتمامات الأسرة المختلفه بحيث يكون هناك توازن ومشاركة ومرونة وتنازلات هنا يحدث تعليم حي لأفراد الأسرة حيث يتعلم الأبناء إدارة الأزمات أو المشكلات إن حدثت بملاحظة الوالدين ولربما ساهم الأبناء في حل المشكلات إن كان عمرهم يسمح بذلك.
رحلة السفر العائلية شي جميل يستثمر في تعليم الأبناء وصناعة الذكريات ومهما كان المكان والزمان على الأسرة أن تسعد بكونهم معاً وأنهم بخير ويقرروا أن يسعدوا باي ظروف و ويحمدون الله على النعم وبالشكر تزيد النعم حفظكم الله واسعدكم بما يرضيه ...آمين

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