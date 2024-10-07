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الشباب والعزلة النفسية - جريدة الوطن السعودية

10/7/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al Watan) مع كل ما تقدمه التكنولوجيا اليوم من وسائل تواصل فوري ومستمر، تعاني فئة كبيرة من الشباب من حالة غريبة ومتناقضة، وهي العزلة النفسية. في عالم يبدو ظاهريًا مترابطًا ومفتوحًا، يزداد شعور الشباب بالانعزال والابتعاد عن التواصل الحقيقي مع من حولهم. هذه الظاهرة لم تكن نتيجة مباشرة للعصر الرقمي فقط، بل هي مزيج من تأثيرات متعددة تشمل التوقعات المجتمعية العالية، الضغوط المهنية، والتغييرات الثقافية التي تدفع الشباب نحو حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار النفسي.
يعيش العديد من الشباب اليوم في عالم مليء بالصور المثالية والمقارنات المستمرة، لا سيما من خلال منصات التواصل الاجتماعي. يتعرضون يوميًا لصورة مشوهة عن الحياة، حيث يعرض الآخرون جوانبهم المثالية فقط، مما يخلق شعورًا بالنقص أو عدم الكفاءة. هذه المقارنات تؤدي إلى تضخم مشاعر القلق والشك الذاتي، حيث يبدأ الشباب بالشعور بأنهم لا يرقون إلى مستوى تلك الصور المثالية. في مواجهة هذا الكم الهائل من الصور والمعلومات، يصبح من الصعب على الكثيرين الاحتفاظ بثقة صحية في النفس. بدلًا من أن تكون هذه المنصات وسيلة للتواصل الاجتماعي الحقيقي، أصبحت مصدرًا للضغوط والقلق، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة النفسية، رغم التواصل الافتراضي المستمر.
تظهر الدراسات النفسية أن هذه الضغوط تؤدي إلى تفاقم حالات الاكتئاب والقلق بين الشباب. أكثر ما يميز اضطرابات الشباب اليوم هو شعورهم بالوحدة في عالم يبدو مزدحمًا بالأشخاص والفرص. في زمن لم يعد فيه الاعتماد على الروابط العائلية أو الاجتماعية القوية كما في الماضي، يجد الشباب أنفسهم يفتقدون الدعم العاطفي الضروري الذي كان جزءًا من التجربة الإنسانية لقرون. يضيف الانشغال اليومي بالعمل أو الدراسة أو حتى الترفيه الافتراضي شعورًا بالانفصال عن الحياة الحقيقية، حيث يكون كل شيء مبنيًا على السرعة والنجاح اللحظي. عندما يبدأ الشخص في الشعور بأنه غير قادر على مواكبة هذه السرعة، تبدأ اضطراباته النفسية في التفاقم.
واحدة من الاضطرابات النفسية الشائعة بين الشباب اليوم هي اضطراب القلق الاجتماعي. هذا الاضطراب يجعل الشباب يشعرون بالخوف من الحكم السلبي عليهم من قبل الآخرين، مما يدفعهم إلى تجنب التجمعات الاجتماعية أو حتى التفاعل في الحياة اليومية. ومن الغريب أن هذا الاضطراب قد يتفاقم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، رغم أنها تبدو كأداة للتفاعل والانفتاح على الآخرين. فعندما يرى الشخص كيف يبدو الآخرون متفوقين اجتماعيًا ومهنيًا، يبدأ في الشعور بأنه أقل شأنًا، مما يعزز مشاعر القلق والعزلة.
على الجانب الآخر، فإن الاكتئاب هو اضطراب نفسي آخر يضرب الشباب بشدة في هذا العصر. الاكتئاب يتجاوز مجرد الشعور بالحزن أو الكآبة؛ إنه حالة من الانفصال عن الحياة، حيث يفقد الشخص قدرته على التفاعل مع العالم الخارجي وحتى مع نفسه. الاكتئاب يمكن أن يكون نتيجة تراكمات من العوامل النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الشباب يوميًا. تتزايد الحالات التي يعاني فيها الشباب من الاكتئاب بسبب فقدانهم الشعور بالهدف أو المعنى في حياتهم، خاصة في ظل عالم متسارع ومتغير يصعب على الكثيرين من الشباب اللحاق به أو إيجاد مكان لهم فيه.
التكنولوجيا، التي كان يُعتقد أنها ستسهم في تحسين حياة الأفراد وتسهيل تواصلهم، أصبحت في بعض الحالات سيفًا ذا حدين. في الوقت الذي توفر فيه منصات التواصل الاجتماعي الفرصة للشباب للتواصل والتعبير عن أنفسهم، فإنها تساهم أيضًا في زيادة مشاعر الوحدة. فالتواصل الافتراضي لا يمكن أن يعوض عن التواصل الحقيقي الذي يحتاجه الفرد ليشعر بالدعم والمساندة. كثير من الشباب يعتمدون على تلك المنصات كوسيلة للهرب من الواقع، ولكن مع الوقت، يجدون أنفسهم أكثر عزلة من ذي قبل، حيث يصبحون عالقين في دائرة من المحتوى الرقمي الذي يزيد من شعورهم بالتوتر والقلق.
تزايد الضغوط المجتمعية هو عامل آخر يساهم في تفاقم الاضطرابات النفسية لدى الشباب. في مجتمع يركز على الإنجازات الشخصية والمادية، يشعر الكثير من الشباب بالضغط لتحقيق النجاح بأي ثمن. هذا السعي المستمر لتحقيق الإنجازات يمكن أن يكون مرهقًا نفسيًا، ويزيد من الشعور بالفشل عند عدم تحقيق تلك التوقعات العالية. يشعر البعض بأنهم مضطرون للسعي دائمًا نحو الأفضل، مما يؤدي إلى إرهاق نفسي شديد يجعلهم عرضة للاكتئاب والقلق. هذا الضغط المستمر يجعل من الصعب على الشباب الاستمتاع بلحظات حياتهم البسيطة، حيث يشعرون دائمًا بأنهم بحاجة لتحقيق شيء أكبر وأهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهوية تلعب دورًا محوريًا في حياة الشباب. مع تزايد التغيرات الثقافية والاجتماعية، يجد الشباب أنفسهم في حيرة حول هويتهم ومكانتهم في المجتمع. هذا الشعور بالتشتت يجعل من الصعب على الكثير منهم بناء رؤية واضحة لمستقبلهم، مما يعزز من مشاعر القلق والاضطراب. التغيرات السريعة التي يشهدها العالم تفرض على الشباب تحديات جديدة تجعلهم يشعرون بأنهم يفقدون السيطرة على حياتهم. في هذا السياق، يكون من السهل على الكثيرين الشعور بأنهم تائهون أو ضائعون في عالم لا يقدم إجابات واضحة حول هويتهم أو مكانتهم.
مع كل هذه التحديات، تظل وصمة العار المرتبطة بالصحة النفسية من أكبر العوائق أمام الشباب للحصول على المساعدة التي يحتاجونها. رغم التقدم الحاصل في وعي المجتمعات بأهمية الصحة النفسية، لا يزال هناك الكثير من التحفظات والتمييز ضد من يعانون من اضطرابات نفسية. هذا يجعل العديد من الشباب يترددون في طلب المساعدة، خوفًا من الحكم عليهم أو الشعور بالخزي. هذه المشكلة تتفاقم بشكل خاص في المجتمعات التي تعتبر الحديث عن الصحة النفسية ضعفًا أو قلة إيمان. نتيجة لذلك، يعاني العديد من الشباب بصمت، دون أن يجدوا من يساندهم أو يساعدهم على تجاوز هذه الأزمات.
يمكن القول إن التحديات النفسية التي يواجهها الشباب اليوم متعددة الأبعاد ومعقدة، حيث تتداخل العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية في تشكيل هذه الاضطرابات. العزلة النفسية والاضطرابات الناتجة عنها تحتاج إلى معالجة فورية من خلال تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتشجيع الحوار المفتوح حولها. من الضروري أن يدرك المجتمع أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن الاهتمام بها يساعد على بناء مجتمع قوي ومستقر.

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