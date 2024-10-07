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كلمة حق في يوم المعلم - جريدة الوطن السعودية

10/7/2024 11:34:42 PM
(MENAFN- Al Watan) حدث عالمي مخصص للاحتفال بالمعلمين والمعلمات، في بعض البلدان يُعتبر يوم المعلم يومًا خاصًا لتكريم المعلمين. يُحتفل باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين
في يوم المعلم نستذكر بكل تقدير واعتزاز كل من علمنا حرفاً أولئك الذين نذروا أعمارهم لبناء الأجيال ورسم لوحة المستقبل في أوطاننا. المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية التي تقود جهود التنمية البشرية ونفخر في المملكة العربية السعودية بكل معلمينا ومعلماتنا الذين يستحقون وقفة شكر تمتد طوال العام. قليلا مانجد في حياتنا أولئك الذين لهم بصمة في الحياة من تفعيل يوم المعلم فخرا واعتزازا ولهم تأثير في الوجود وسمعة تبلغ الآفاق هؤلاء العظماء لهم فضل على الميدان التربوي والثقافة والمجتمع. ومن هؤلاء العظماء القائد التربوي وهيب رفيق الشريف مدير متوسطة ذات السلاسل وسيبويه الثانوية الذي كان له من الإرث التربوي والخلق السامي النبيل والتفاني في العمل التربوي. نعم فلقد كان طيب النفس نقي الفؤاد طاهر القلب عذب السريرة وليس صعبا على معرفة عظمة هذا الرجل فلقد كان في نظراته يُعلِّم وفي كلماته يُرشِد وفِي صوته يُوجه وفِي إيماءاته يَرسم ملامح الرجولة والخير والأدب ينطق عن تجارب عمله، وللميدان التربوي حظ ونصيب منها. غرس حب العمل والقدوة والتميز في منسوبي مدرسته. ولا أنسى كلمة المرشد الطلابي صليح صابر الحربي حينما قال لي " ستبدي لك الأيام جوهر هذا الرجل "، أيقنت تماما حينها أن كل من يعمل في هذا الصرح التربوي التعليمي يتسابق للإبداع والعمل بروح الفريق الواحد، فقد سطروا أروع الأمثلة وجعلوا أنفسهم كالفريق الواحد.

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