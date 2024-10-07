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نصائح مهمة لمستخدمي حقن التخسيس

10/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نظام غذائي متوازن
يحتاج مرضى حقن التخسيس إلى مصدر جيد من البروتين والألياف بانتظام، ويشمل البروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة: مثل الكينوا والحنطة السوداء والشعير التي تعد غنية بالألياف والبروتين، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع أيضاً.
البروتين وتمارين القوة لبناء العضلات
الحفاظ على الكتلة العضلية مهم جداً للمرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس، وذلك من خلال تناول كميات كافية من البروتين في الطعام إلى جانب ممارسة تمارين القوة، مع التركيز على التوازن والتنوع في تخطيط الوجبات.
أهمية شرب الماء
غالبية المرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس لا يحبون شرب الماء أو لا يشربون كمية كافية منه، لذلك، من الضروري التأكد من حصولهم على كمية كافية من الماء، أي ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، بخاصة وأنه جزء مهم من عملية خسارة الوزن.

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