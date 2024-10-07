نصائح مهمة لمستخدمي حقن التخسيس

(MENAFN
- Al Watan)
نظام غذائي متوازن
يحتاج مرضى حقن التخسيس إلى مصدر جيد من البروتين والألياف بانتظام، ويشمل البروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة: مثل الكينوا والحنطة السوداء والشعير التي تعد غنية بالألياف والبروتين، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع أيضاً.
البروتين وتمارين القوة لبناء العضلات
الحفاظ على الكتلة العضلية مهم جداً للمرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس، وذلك من خلال تناول كميات كافية من البروتين في الطعام إلى جانب ممارسة تمارين القوة، مع التركيز على التوازن والتنوع في تخطيط الوجبات.
أهمية شرب الماء
غالبية المرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس لا يحبون شرب الماء أو لا يشربون كمية كافية منه، لذلك، من الضروري التأكد من حصولهم على كمية كافية من الماء، أي ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، بخاصة وأنه جزء مهم من عملية خسارة الوزن.
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