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المدارس الانطلاقة الحقيقية للفنانين التشكيليين

10/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد المدارس المطبخ الحقيقي لصناعة الفن التشكيلي ومنها تكون الانطلاقة والبداية الحقيقية لتعليم أساسيات الرسم وصقل ورعاية الموهوبين الرسامين والرافد الأهم لدعم جميع الأنشطة والفعاليات بالمعارض التشكيلية والرسامين واللوحات الفنية المختلفة.
تشجيع وتحفيز
أوضح معلم التربية الفنية مصعب قضعان أن فكرة تعلم الرسم تكون بداية انطلاقتها من المدرسة وشيئاً فشيئاً تكبر الموهبة مع الإصرار والعزيمة وهنا تكمن نظرة معلم التربية الفنية عندما يلاحظ أن لديه طلابًا متميزين في الرسم بالتشجيع والتحفيز، مضيفًا ((وهذا ما قد حصل معنا قبلهم، فلولا معلمو الفاضل في المرحلة الابتدائية في ذلك الوقت وأذكر تحفيزه المستمر لي عندما قال لي أنت رسام بارع ومع سماعي لهذه الكلمات التي جعلتني اتخصص في نفس مجاله الفن والرسم)).
عمل وهواية
ذكر أنه يشارك في جميع الفعاليات المدرسية بتعليم صبيا من تجهيز معارض تشكيلية ورسم لوحات فنية بجميع المناسبات الوطنية والأخرى المختلفة وكان آخرها المشاركة ضمن فريق المدرسة بمعرض تعليم صبيا الذي أقيم الأسبوع الماضي، فالفن أصبح لنا ممارسة عمل وهواية كل منها مرتبط بالآخر ونحن العامل المشترك بينهما.
صقل ورعاية
يقول الحسين صيام معلم تربية فنية وفنان تشكيلي، إن الفن التشكيلي موهبة تحتاج إلى صقل ورعاية تبدأ من المدرسة وتتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهنا يكمن دور العلم الفنان الذي يصقل مواهب الطلاب ويأخذ بيدهم في الرسم لأن البدايات تكون الطريق المهم والأهم في حياة الفنان من المدرسة وحتى الجامعة، وأشار إلى أن له كثيرًا من المشاركات في المناسبات والمعارض التشكيلية سواء في مناسبات تعليم صبيا أو على مستوى محافظة الدرب.

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