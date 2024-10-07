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روبوتات تستكشف القمر

10/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح علماء معهد الكيمياء الجيوكيميائية والتحليلية في روسيا، بابتكار روبوتات بمعايير خاصة قادرة على استكشاف القمر.
ووفقاً لموقع ((روسيا اليوم))، أوضح العلماء أن استكشاف القمر في السياق، سيكون في المراحل الأولى باستخدام مركبة قمرية ثقيلة (روفر) وزنها أكثر من طن، يمكنها التحرك إلى مسافة 500 كم، وإجراء دراسات مختلفة وجمع عينات من تربته.
ويقول يفغيني سليوتا، مدير مختبر الجيوكيمياء: ((ينتشر استخدام تقنيات التنقيب على الأرض، لذلك ستجهز المركبة الفضائية بأجهزة مجربة، تحصل بواسطتها على معلومات من الغلاف الخارجي للقمر ومن سطحه والطبقات القريبة منه. وتجمع عينات كل مسافة 2 كم)).
وتابع: ((سترسل في المرحلة الثانية إلى سطح القمر روبوتات بحثية من الفئة المتوسطة وزنها حوالي 300 كغ، يتركز عملها على استكشاف الجليد المائي هناك.
كما ستكون مجهزة بمعدات حفر وأجهزة تحليل المواد الطيارة دون أخذ عينات من التربة)).

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