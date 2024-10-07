5 قارات تعرض أساطير في قادم الزمان

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان ((مسك)) عن إطلاق العرض الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي الشهير ((أساطير في قادم الزمان)). يأتي هذا الموسم بالتعاون مع أستوديو ((توي أنيميشن)) الياباني، وسيتم عرضه على منصة ((شاهد)) وقناة ((MBC 1)) في الشرق الأوسط، بالتزامن مع العرض في اليابان على قناة ((TV Tokyo))، ابتداءً من 1 نوفمبر 2024. وسيتم عرضه في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومن المخطط الإعلان عن المنصات خلال الربع الأخير من هذا العام.
يقدم لنا العرض الترويجي مها وأخويها ريان وسلطان، وهم يواجهون تحديات يومية وفي كل تحدٍ جديد، تجد العائلة الحلول في القصص الشعبية التي ترويها لهم الجدة أسماء، في مزج ذكي بين الحكايات التقليدية والرؤى المستقبلية. ويذكر أنه شارك 15 فنانًا سعوديًا من مانجا للإنتاج في تصميم الشخصيات والإخراج الإبداعي والإنتاج، حيث يوضح العرض الترويجي تنوع في أسلوب الرسم مما يعد قفزة من نوعها في جودة الرسوم والتحريك في عالم الأنمي. ويقدم المسلسل أيضًا مجموعة متنوعة من البيئات والأزياء التراثية في المملكة، مما يعكس تنوع ثقافات الجزيرة العربية بأسلوب لم يُرَ من قبل.
صرح الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، بمناسبة إطلاق العرض الترويجي قائلاً: ((إن رؤية هذا الإقبال العالمي المتزايد على توزيع مسلسل ‹› أساطير في قادم الزمان 2)) عبر مختلف المنصات العالمية، يعد شهادة واضحة على نجاح كفاءاتنا الشابة في خلق محتوى يضاهي المعايير الدولية ويستطيع المنافسة على الساحة العالمية. وسنواصل التزامنا في مانجا للإنتاج بتقديم إنتاجات مبتكرة تلهم الجيل الجديد وتعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمنارة للإبداع، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كل ما نقدمه)).
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