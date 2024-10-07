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5 قارات تعرض أساطير في قادم الزمان

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان ((مسك)) عن إطلاق العرض الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي الشهير ((أساطير في قادم الزمان)). يأتي هذا الموسم بالتعاون مع أستوديو ((توي أنيميشن)) الياباني، وسيتم عرضه على منصة ((شاهد)) وقناة ((MBC 1)) في الشرق الأوسط، بالتزامن مع العرض في اليابان على قناة ((TV Tokyo))، ابتداءً من 1 نوفمبر 2024. وسيتم عرضه في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومن المخطط الإعلان عن المنصات خلال الربع الأخير من هذا العام.
يقدم لنا العرض الترويجي مها وأخويها ريان وسلطان، وهم يواجهون تحديات يومية وفي كل تحدٍ جديد، تجد العائلة الحلول في القصص الشعبية التي ترويها لهم الجدة أسماء، في مزج ذكي بين الحكايات التقليدية والرؤى المستقبلية. ويذكر أنه شارك 15 فنانًا سعوديًا من مانجا للإنتاج في تصميم الشخصيات والإخراج الإبداعي والإنتاج، حيث يوضح العرض الترويجي تنوع في أسلوب الرسم مما يعد قفزة من نوعها في جودة الرسوم والتحريك في عالم الأنمي. ويقدم المسلسل أيضًا مجموعة متنوعة من البيئات والأزياء التراثية في المملكة، مما يعكس تنوع ثقافات الجزيرة العربية بأسلوب لم يُرَ من قبل.
​ صرح الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، بمناسبة إطلاق العرض الترويجي قائلاً: ((إن رؤية هذا الإقبال العالمي المتزايد على توزيع مسلسل ‹› أساطير في قادم الزمان 2)) عبر مختلف المنصات العالمية، يعد شهادة واضحة على نجاح كفاءاتنا الشابة في خلق محتوى يضاهي المعايير الدولية ويستطيع المنافسة على الساحة العالمية. وسنواصل التزامنا في مانجا للإنتاج بتقديم إنتاجات مبتكرة تلهم الجيل الجديد وتعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمنارة للإبداع، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كل ما نقدمه)).

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