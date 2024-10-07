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72% زيادة بعمليات النقود الإلكترونية

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ازداد حجم عمليات النقود والمدفوعات الإلكترونية المقدمة من شركات النقود الإلكترونية بنسبة 72% خلال 2023 مقارنة بالعام 2022، في حين ارتفعت قيمة العمليات بنسبة 27%، في حين ارتفعت شركات المدفوعات بنسبة 52% وارتفعت قيمة مدفوعاتها بنسبة 54%.
واستمر عدد شركات المدفوعات بالارتفاع تماشيًا مع تطور البنية التحتية المالية، مما ينعكس بشكل جيد على قطاع المدفوعات، حسب بيانات للبنك المركزي السعودي، ويسعى البنك المركزي إلى الحفاظ والارتقاء بالخدمات والمنتجات المالية المقدمة في المملكة وتسهيل إجراء العمليات الرقمية، وكان لهذه الجهود المبذولة دور في النمو الملحوظ في إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخصة، إذ بلغ عدد الشركات 25 شركة بنهاية عام 2023م.
المحافظ الرقمية
وعلى الرغم من تسارع تقديم شركات النقود الإلكترونية لحلول الدفع بالمحافظ الرقمية، إلا أن انتشارها في المنظومة المالية ككل ما زال محدودًا، ورغم أن قيمة حيازات المحافظ الرقمية مقارنة بودائع البنوك المحلية تُعد ضئيلة، إلا أنها شهدت زيادة بنسبة 18% بحلول نهاية عام 2023م مقارنةً بعام 2022.
أبرز المخاطر
وأشار التقرير إلى أنه قد تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط مع استمرارها في النمو، على الرغم من النمو الكبير، تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط لاعتماد جزء من نموذج أعمالها على البنوك التي توفر البنية التحتية لها وتؤثر في نشاط عملياتها الأساسية. فضلا عن ذلك، قد تؤدي زيادة الترابطات بين البنوك وشركات المدفوعات إلى ظهور مواطن ضعف وتبعيات قد تشكل بدورها مخاطر تؤثر على استقرار النظام المالي. ويمكن أن يؤدي أي تعثر أو ضرر في أنظمة البنوك مثل المخاطر التشغيلية إلى التأثير في منظومة شركات المدفوعات مما يعيق معالجة العمليات وإدارة السيولة لشركات المدفوعات، وقد تحمل مثل هذه التحديات آثارًا بعيدة المدى على استقرار النظام المالي.
الإطار التنظيمي
ويُحدث البنك المركزي باستمرار لوائح المدفوعات للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة النظام المالي، حيث عمل البنك المركزي على تحسين الإطار التنظيمي بشكل ملحوظ لتعزيز متانة النظام المالي وضمان تنفيذ الإستراتيجيات والأطر ذات العلاقة برقابة المخاطر وحوكمتها، وتأتي هذه الجهود استجابة للمخاطر المحتملة التي قد تطرأ على قطاع المدفوعات، ولضمان التوسع المستقر والآمن للخدمات المالية التي تقدمها شركات المدفوعات. ويُبرز نظام المدفوعات وخدماتها الصادر في شهر أكتوبر عام 2021م، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر يونيو عام 2023م. الجهود الإستراتيجية التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز أطر النزاهة والكفاءة وأطر المخاطر لأنظمة المدفوعات وخدماتها في المملكة. وقد صممت التدابير التنظيمية لتحقيق عدة أهداف في غاية الأهمية؛ وهي تعزيز متانة البنى التحتية للمدفوعات، وتقوية حماية المستخدم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والمنافسة في نطاق عمليات نظام المدفوعات وخدماتها، وضمان العمل بالأنظمة اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع المدفوعات والمخاطر المترابطة مع القطاعات الأخرى والتخفيف منها.
عدد عمليات الدفع ((بالمليون))
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 100
2021= 380
2022= 800
2023= 1400
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 50
2021= 190
2022= 300
2023= 500
قيمة عمليات الدفع ((بالمليار ريال)):
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 60
2021= 130
2022= 220
2023= 280
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 10
2021= 20
2022= 20
2023= 30

MENAFN07102024000089011017ID1108755690

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