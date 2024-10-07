1.39 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت))، أمس أن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 1.392.245منشأة، بينها في المنطقة الشرقية 152.431 منشأة فيها 1.1 مليون موظف، وفي الأحساء 22.605 منشآت وفيها 117.958 موظفا، ويبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية في الامتياز التجاري في الأحساء 578 فرصة، فيما يبلغ إجمالي المستفيدين من الامتياز التجاري في الأحساء حاليًا 67 مستفيدًا، وفي الأحساء نحو 7 رخص للحاضنات والمسرعات. 4 تجمعات لفرص سانحة
أبانت ((منشآت))، أمس في لقاء مفتوح مع رواد الأعمال ورصد التحديات في غرفة الأحساء، أن هناك 4 تجمعات، توفر فرصًا سانحة في المنطقة الشرقية، لكل منها منتجات مستهدفة محددة، ومجالات فرص فريدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي: تجمع الترفيه والسياحة، وتجمع تجهيز التمور والأغذية، وتجمع الابتكار والصناعة، وتجمعات التجارة والخدمات اللوجستية، ومن بين الفرص في تلك التجمعات، هي: أنشطة الاستزراع السمكي وإنتاج وتصنيع المنتجات السمكية، وتعبئة وتسويق التمور ومنتجاتها، ونزل ومنتجعات سياحية تقدم خدمات إقامة قصيرة المدى، وتطوير المعارض الفنية والمسارح وفقًا للإستراتيجية الإقليمية، وتقنيات الطاقة المبتكرة بزيادة معدات الطاقة المتجددة وآلات إعادة التدوير لدعم التنويع الاقتصادي، والمنتجات الكيماوية المتخصصة والمعالجة لزيادة توطين الأصباغ والصبغات والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والمواد اللاصقة، والمطاط.
تحويل البحوث النظرية
أوضحت ((منشآت)) أن أحد أبرز الأعمال في المنطقة برنامج مسرعة الأعمال المتخصصة في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى مشاريع قائمة وتقييم نظام بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال البيانات والإحصائيات، وصولًا إلى تحديد التوجه الإستراتيجي لبرنامج تسريع الأعمال في المنطقة الشرقية، ويمر البرنامج بـ 4 مراحل عملية تمتد لمدة عامين، تنتظم خلالها فرق العمل المشاركة في ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ، لضمان استفادة الفرق من الخبراء في تحفيز العمل الإقليمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة. 5.5 ملايين ريال
أكدت ((منشآت)) أن مسرعة التمور في الأحساء تخدم أعمال الشركات الناشئة، التي تغطي واحدة أو أكثر من سلسلة القيمة ((الزراعة، والحصاد، والتعبئة، والتخزين، والتهيئة، والمعالجة، والتسويق، والمبيعات))، وعدد الشركات المشاركة 9 شركات، و95 مستثمرًا، و175 موظفًا في الشركات، و5.5 ملايين ريال قيمة الصفقات. شبكة مستثمرين ملائكيين
إلى ذلك، شهد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) سامي الحسيني، ورئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، إطلاق شبكة مستثمرين الأحساء الملائكيين، هي مجموعة من المستثمرين الملائكيين تحت إشراف مركز سنا لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، تهدف إلى توفير حلول استثمارية للشركات الناشئة في المراحل المبكرة من عمر المشاريع من خلال الربط بشبكة المستثمرين في سبيل دعم وإنشاء الأعمال. بيئة ريادية ناشئة
أوضح خالد الحملي ((مؤسس في الشبكة)) خلال التدشين، أن تأسيس الشبكة، جاء لوجود بيئة ريادية ناشئة، وعدد من برامج احتضان وتسريع الأعمال في الأحساء، مما ساهم في ضخّ المزيد من الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة في مراحلها المبكرة، وحاجتها إلى الدعم والمساندة ومنها الجانب الاستثماري الذي يؤثر بالإيجاب في استدامة الأعمال، وسعياً في تنويع الخيارات من حيث توفير الدعم الاستثماري وأهمية الاستثمار الملائكي للمشاريع الابتكارية التي لها طابع جذب لدى المستثمرين الأفراد الملائكيين تم تأسيس الشبكة. أضاف أن للشبكة 4 قيم مضافة للمستثمرين، وهي: تمكين المستثمرين من الوصول إلى أحدث الفرص الاستثمارية، وبناء شبكة من المعارف والخبرات الاستثمارية، ودورات تدريبية لتقييم الشركات الناشئة، وبيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة.
1.392.245 منشأة متوسطة وصغيرة في المملكة
152.431 منشأة في المنطقة الشرقية
1.1 مليون موظف
22.605 في الأحساء
117.958 موظفا
578 فرصة استثمارية في الامتياز التجاري في الأحساء
67 مستفيدًا من الامتياز التجاري في الأحساء حاليًا
677 رخص للحاضنات والمسرعات في الأحساء
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