Tuesday, 08 October 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.39 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت))، أمس أن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 1.392.245منشأة، بينها في المنطقة الشرقية 152.431 منشأة فيها 1.1 مليون موظف، وفي الأحساء 22.605 منشآت وفيها 117.958 موظفا، ويبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية في الامتياز التجاري في الأحساء 578 فرصة، فيما يبلغ إجمالي المستفيدين من الامتياز التجاري في الأحساء حاليًا 67 مستفيدًا، وفي الأحساء نحو 7 رخص للحاضنات والمسرعات.
4 تجمعات لفرص سانحة
أبانت ((منشآت))، أمس في لقاء مفتوح مع رواد الأعمال ورصد التحديات في غرفة الأحساء، أن هناك 4 تجمعات، توفر فرصًا سانحة في المنطقة الشرقية، لكل منها منتجات مستهدفة محددة، ومجالات فرص فريدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي: تجمع الترفيه والسياحة، وتجمع تجهيز التمور والأغذية، وتجمع الابتكار والصناعة، وتجمعات التجارة والخدمات اللوجستية، ومن بين الفرص في تلك التجمعات، هي: أنشطة الاستزراع السمكي وإنتاج وتصنيع المنتجات السمكية، وتعبئة وتسويق التمور ومنتجاتها، ونزل ومنتجعات سياحية تقدم خدمات إقامة قصيرة المدى، وتطوير المعارض الفنية والمسارح وفقًا للإستراتيجية الإقليمية، وتقنيات الطاقة المبتكرة بزيادة معدات الطاقة المتجددة وآلات إعادة التدوير لدعم التنويع الاقتصادي، والمنتجات الكيماوية المتخصصة والمعالجة لزيادة توطين الأصباغ والصبغات والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والمواد اللاصقة، والمطاط.
تحويل البحوث النظرية
أوضحت ((منشآت)) أن أحد أبرز الأعمال في المنطقة برنامج مسرعة الأعمال المتخصصة في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى مشاريع قائمة وتقييم نظام بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال البيانات والإحصائيات، وصولًا إلى تحديد التوجه الإستراتيجي لبرنامج تسريع الأعمال في المنطقة الشرقية، ويمر البرنامج بـ 4 مراحل عملية تمتد لمدة عامين، تنتظم خلالها فرق العمل المشاركة في ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ، لضمان استفادة الفرق من الخبراء في تحفيز العمل الإقليمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.
5.5 ملايين ريال
أكدت ((منشآت)) أن مسرعة التمور في الأحساء تخدم أعمال الشركات الناشئة، التي تغطي واحدة أو أكثر من سلسلة القيمة ((الزراعة، والحصاد، والتعبئة، والتخزين، والتهيئة، والمعالجة، والتسويق، والمبيعات))، وعدد الشركات المشاركة 9 شركات، و95 مستثمرًا، و175 موظفًا في الشركات، و5.5 ملايين ريال قيمة الصفقات.
شبكة مستثمرين ملائكيين
إلى ذلك، شهد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) سامي الحسيني، ورئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، إطلاق شبكة مستثمرين الأحساء الملائكيين، هي مجموعة من المستثمرين الملائكيين تحت إشراف مركز سنا لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، تهدف إلى توفير حلول استثمارية للشركات الناشئة في المراحل المبكرة من عمر المشاريع من خلال الربط بشبكة المستثمرين في سبيل دعم وإنشاء الأعمال.
بيئة ريادية ناشئة
أوضح خالد الحملي ((مؤسس في الشبكة)) خلال التدشين، أن تأسيس الشبكة، جاء لوجود بيئة ريادية ناشئة، وعدد من برامج احتضان وتسريع الأعمال في الأحساء، مما ساهم في ضخّ المزيد من الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة في مراحلها المبكرة، وحاجتها إلى الدعم والمساندة ومنها الجانب الاستثماري الذي يؤثر بالإيجاب في استدامة الأعمال، وسعياً في تنويع الخيارات من حيث توفير الدعم الاستثماري وأهمية الاستثمار الملائكي للمشاريع الابتكارية التي لها طابع جذب لدى المستثمرين الأفراد الملائكيين تم تأسيس الشبكة. أضاف أن للشبكة 4 قيم مضافة للمستثمرين، وهي: تمكين المستثمرين من الوصول إلى أحدث الفرص الاستثمارية، وبناء شبكة من المعارف والخبرات الاستثمارية، ودورات تدريبية لتقييم الشركات الناشئة، وبيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة.
1.392.245 منشأة متوسطة وصغيرة في المملكة
152.431 منشأة في المنطقة الشرقية
1.1 مليون موظف
22.605 في الأحساء
117.958 موظفا
578 فرصة استثمارية في الامتياز التجاري في الأحساء
67 مستفيدًا من الامتياز التجاري في الأحساء حاليًا
677 رخص للحاضنات والمسرعات في الأحساء

MENAFN07102024000089011017ID1108755689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث