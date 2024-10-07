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التاريخ والذاكرة: التداخُل والتمايُز

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) هل أخطأ فوكوياما حين تحدَّث عن نهاية التاريخ؟ من وجهة نظري، نعم أَخطأ ولسببٍ بسيط، هو أنّه لا يُمكن أن نتحدّث عن نهاية شيء هو أصلاً غير موجود، إذ كيف ينتهي التاريخ وهو لم يَبدأ بعد. لا شكّ أنّ القارئ سيَستغرب من كلامي عن عدم وجود "التاريخ". سأحاول عبر هذا المقال أن أضع فكرتي في الضوء عسى أن يزول الاستغراب بيننا.
شاعَ بين الناس مفهوم التاريخ بمعناه العادي، وبمعناه المُتداوَل في الحقول المعرفيّة كالسوسيولوجيا والفلسفة والأركيولوجيا والأنثربولوجيا، فضلاً عن التخصُّص العلمي المعروف باسم "التاريخ".
أغلب المفاهيم والتخصّصات العلميّة أَنتجها الغرب خلال القرنَيْن الأخيرَيْن. أمّا التاريخ فهو من المفاهيم القديمة التي عرفتها أغلب الأُمم منذ قرون، ومن ضمنها العرب، وعَرف منعطفاً نوعيّاً مع ابن خلدون منذ القرن الرّابع عشر. وتمّ إسناده إلى تخصّصاتٍ عدّة أو أُسنِدت إليه على غرار فلسفة التاريخ وإبيستيمولوجيا التاريخ وعِلم التاريخ والتاريخ السياسي والتاريخ الثقافي ...إلخ.
يبدو لي أنّ سيرورة التأريخ عبر العصور لم تتجاوز نطاق الذاكرة، بمعنى أنّ تسجيل الأحداث، منذ أن ظهر المؤرّخون، وحتّى الأبحاث الاستقصائيّة التي أَخذت على عاتقها تغطية المَسار البشري في بُعده الكَوني، بقيتْ محدودةَ النِّطاق زماناً ومكاناً، وأنّ ما تمّ تسجيله منذ قرون بقيَ ساري المفعول بحقائقه ومتخيّلاته حتّى زمننا المُعاصِر. وعلى الرّغم من المحاولات الجادّة التي أَخذت على عاتقها الخروج من "توثيق الذاكرات" إلى "تأريخ التاريخ"، فإنّ ذاكراتٍ بعيْنِها ظلَّت تُهيمِن بسحرِها وجبروتِها على حياة الناس، وعلى "التاريخ" والمؤرِّخين، لأسبابٍ موضوعيّة وأخرى أيديولوجيّة. وبالمُوازاة، برزَ فاعلون محليّون قرَّروا محو "الحاضر" بدعوى أنّه تسبَّب في طمْسِ "ماضيهم الحقيقي"، وخطَّطوا لإنشاء "ذاكرات محليّة جديدة" تستعيد الماضي على خلفيّاتٍ أيديولوجيّة عنصريّة. هكذا تجاهلَ هذا الصنف من الفاعلين "الحاضر" كمنتوجٍ تاريخي وتوهَّموا أنّهم قادرون على "إبادته" بضربة نَرد، من دون أن ينتبهوا إلى أنّ أقصى ما ستُنجزه نزعتُهم العنصريّة هو تعطيل مصالح شعوبهم وتشويه تمثّلاتها لحاضرها ولمستقبلها.
من هنا، بدأ البحث عن منهجٍ علمي يتخطّى نطاق "الذاكرة" إلى نطاق "التاريخ" بوصفه تاريخاً واحداً للأرض وساكنتها، تاريخاً واحداً لا شريك له، تتحلَّل في مجراه كلّ الحقائق التي انطوت عليها الذاكرات، بعد أن يعمل المؤرِّخ (العالِم) على تطهير ماء التاريخ من المحتويات الأسطوريّة والخياليّة للذاكرات كما هو حال تطهير ماء الشرب من الشوائب بالترشيح والفلْترة والتخثير. إنّ الغاية من التاريخ، هنا، ليس اكتشاف حقائق غابت عن البشر فحسب، بل الغاية التي لا جدوى من دونها هي إبطال المفعول التدميري للذاكرات المُهيمِنة، وحتّى مفعول الذاكرات التي تُخطِّط للهيْمَنة. إبطال مفعولها التدميري طبعاً؛ إذ ما الجدوى من اكتشاف الحقائق إذا لم تُسهِم في تحرير العالَم من باتولوجيا الذاكرات الجماعيّة، تلك الذاكرات المُمأسَسة أيديولوجيّاً والمنظَّمة حركيّاً؟
من هنا تنتفي المسافة بين الجدوى والمعنى، ويندغم البُعدان في بُعدٍ واحد، ولن يبقى التاريخ استطراداً حرفة المؤرِّخ بمفرده، ولا مهمّة الفيلسوف بمفرده، بل بات مهمّة علميّة أيضاً. ومن حيث إنّ التاريخ موضوع استهلاك كلّ الفئات والمؤسّسات، وُجب أن يُصبح موضوعَ توليدِ وإعادة توليدِ كلّ الحقول العلميّة ذات الصلة، وموضوع فحْصها وتحليلها.
دخلَ المفهومان (التاريخ والذاكرة) مدرسة الحوليّات الفرنسيّة في منتصف القرن العشرين، وتكثَّف الاشتغال عليهما في سياق تطوُّر العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. وتلتقي كلّ التعريفات على أنّ الذاكرة الجماعيّة تَستجمِع التمثّلات التي تتقاسمها المجموعةُ بينها حول ماضيها. وإنّ عبارة "الذاكرة الجماعيّة" تتكوَّن (مجازاً على الأقلّ) من إسناد مَلَكَة سيكولوجيّة فرديّة إلى مجموعة، مثل عائلة أو أمّة. الذاكرة الجماعيّة، بحسب بيار نورا، هي "مجموع الذكريات، سواء كانت واعية أم لاواعية، لتجربة عاشتها و/ أو عملت على أسْطَرَتِها، هُوِيّاتيّاً، جماعةٌ منظَّمة حيث يكون الشعور جزءاً لا يتجزّأ من الماضي".
بالنسبة إلى موريس هالبواكس: "يبدأ التاريخ فقط عند النقطة التي ينتهي فيها التقليد، في اللّحظة التي تنطفئ أو تتحلَّل فيها الذاكرة الاجتماعيّة". في التنمية المستمرّة للذاكرة الجماعيّة، لا توجد خطوطٌ فاصلة مرسومة بشكلٍ واضح، كما في التاريخ. وإذا كانت الذاكرة تتّصف بالتعدُّد، فإنّ التاريخ يتميّز بالتفرُّد، والآحاديّة: "التاريخ واحد ويُمكن القول ليس هناك سوى تاريخ بشري واحد". التاريخ، وفق هذه البراديغما، مكانٌ للموضوعيّة المُطلَقة، ومكانٌ لا تكون فيه الذّات المؤرِّخة ضالعة.
الماضي هو الزمن المُشترَك بين التاريخ والذاكرة، كلاهما يحاول تَملّكَهُ والتخلُّص منه في آن. المشكلة تتعاظم كلّما اختلَّت العلاقة بالماضي والتبست، هنا يتدخَّل التحليلُ النفسي ويَمنح مكانةً خاصّة للذاكرة. الذاكرة المتأزّمة لدى الأفراد ذات صلة بذاكرة الجماعات. والاستشفاء يقوم على استرجاع تلك الذكريات، ترويضها وتدجينها، إفراغها من طاقتها التدميريّة وإبطال انفجارها. التاريخ من هذا المنظور مدخل إلى الاستشفاء من حيث هو مكان تنحلّ فيه الذاكرات.
ولتهميش هذه الذكريات المريرة يجب التعامل معها من منطلقٍ واقعي (تاريخي)، والحقّ في النسيان مثل واجب التذكُّر حاجةٌ وضرورةٌ تستلزم عمل التذكُّر، وذلك حتّى لا يصبح الماضي وِزراً، أو مَطيّة للابتزاز واستثمار الآلام من أجل تحقيق الامتيازات كما يقول العالِم النفسي الأميركي ستانلي شاشتر Stanley Schachter (1922 - 1997).
ويؤكد ستانلي على أنّ عُطل الذاكرة يتمظهر في سبعة تجاوزات أساسيّة أو خطايا: ثلاثة توصف بأنّها خطايا اللّامبالاة، بسبب الفشل في استعادة فكرة أو حقيقة أو حدث. والتجاوزات الأربعة الأخرى (سوء الإسناد، الإيحاء، التحيّز والاستمرار) هي خطايا ارتكاب. معنى ذلك أنّ هناك جزءاً من الذاكرة موجود، ولكنّه غير قابل للتصديق أو أنّه ليس الواقع أو الحدث أو الفكرة المرغوبة. من هنا وُجبت القطيعة بين التاريخ والذاكرة.
طقسٌ إيديولوجيٌّ سحريٌّ
ما هي القطيعة التي يجب أن تَحدث بين التاريخ والذاكرة؟ وما هو العائق الذي يعيق انتقال الذّات من الذاكرة إلى التاريخ؟ هل العائق إبيستيمولوجي أم سيكولوجي؟ أم الاثنان معاً؟ يبقى الاختلاف بين الذاكرة والتاريخ اختلافاً في البراديغما. ولأنّ الماضي هو الزّمن المُشترَك بين التاريخ والذاكرة، فالفَرق يكمن في "التمثُّل". التمثّل في اللّسان الفرنسي والإنكليزي (ريبريزنتايشن représentation) يعني استحضار الماضي وإعادة بناء الماضي ذهنيّاً. في اللّسان العربي، أنْ نتمثّلَ الماضي معناه أن نَبني على المستوى الذهني "مثالاً" للماضي.
التعارُض بين التاريخ والذاكرة لا ينفي جدوى الربط بينهما، والتمييز بين هذَيْن المفهومَيْن يقتضي التفكير فيهما معاً، وفق المؤرِّخ والفيلسوف الفرنسي فرانسوا دوس، لأنّ ثمّة قيمة جدليّة تنتسجُ بينهما وتتيح للتاريخ الاجتماعي للذاكرة إمكانيّة الانفتاح على مجالٍ خصب. ثمّة تكاملٌ حقيقي بين هذَيْن البُعدَيْن على الرّغم من صراعهما الذي يحدث أن يتولّد عنه توتّر بديهي يقدّمهما بوصفهما قطبَيْن محصورَيْن في أحدهما أو في الآخر، وهذا التكامل يتوجّب طرْحه. ما مصير الحقيقة بلا وفاء والوفاء بلا حقيقة؟ يتساءل ريكور. بين قطب التاريخ المتطلِّع إلى الحقيقة وقطب الذاكرة الذي يتغذّى من الوفاء، وجرّاء الجَدَل حول الاختيار بينهما، نجمَ مأزقٌ مزيّف، تحوَّلَ اليوم، في أزمنة الانقلاب الهيسطوغرافي، إلى روابط يغذّيها ائتمان متعدّد في مواجهة حقيقة تعبّر عنها أعمال التاريخ الاجتماعي الجديد للذاكرة، كما بيَّن ذلك المؤرِّخ هنري روسّو بشأن التاريخ. الذاكرة الجماعيّة، والتي تستعيد الماضي، تتذكّره وتعيش الذكرى في طقسٍ أيديولوجي سحري يَستدعي المكبوت الذي لا تكون عودته سوى مضاعفة للحالة الباتولوجيّة في الذاكرة، وهي ذاكرة الماضي الذي لا يريد أن يمضي.
موقف المؤرِّخ يجب أن يكون في منأىً عن أيّ حُكم معياري وبعيداً عن أيّ ارتباط بالذاكرة. وقد ألحَّ مفكّرون عديدون، من ضمنهم فرانسوا دوس، أنّه لا يُمكن تجميع كلّ الأحداث الماضية في لوحٍ واحد إلّا بشرط فصلها عن ذاكرة الجماعات التي احتفظت بالذكرى، وأنّ هذا العمل القائم على القطع هو ما يَمنح بالتالي المُنجَزَ التاريخي خصوصيّته، منفصلاً عن سياقه، حتّى يتّخذ بشكلٍ أفضل موقف الإحاطة باسم كفاءة المنهج العلمي في التجريد، ويَستخدم مشغّليه الخاصّين به، مُنفصلين عن أيّ مسعىً هويّاتي. هذه القطيعة بين التاريخ والذاكرة هي نتيجة للتحوّلات المتعدّدة في سيرورات الانتقال بين الأجيال.
إنّ العلاقات بين التاريخ والذاكرة كتملُّكٍ للماضي وفق باتريك ميشال نويل، العلاقات التكامليّة منها والتنابذيّة على حدّ سواء، هي مسألة إبيستيمولوجيّة تقع في قلب التخصُّص التاريخي. إذا لم يكُن السؤال جديداً، فقد اكتسبَ أهميّة جديدة على مدى الأعوام العشرين الماضية تحت زَخَمِ ما أَطلق عليه المؤرِّخون: بيار نورا وفرانسوا هارتوغ وألان ميغيل على التوالي "اللّحظة المتعلّقة بالذاكرة" و"طفويّة الذاكرة" و"هيجان الذاكرة". تتميَّز هذه الظاهرة وعلى نحوٍ أساسي باقتحام الذاكرة لمُختلف مجالات المُجتمع، ما يولِّد "إحياء حادّاً" للذكرى، وإضفاءً مُفرِطاً للمظهر التراثي على الماضي، ولاسيّما نداء واجب الذاكرة حين يُعرِّض المُشغّلين النقديّين لعمل المؤرِّخ إلى تماسٍّ كهربائي. تُحاول الذاكرة الاستيلاء، ضدّ التاريخ، على كامل الفضاء الذي يمثّل الماضي: فهي تَضع نفسَها أمام التاريخ كنمطٍ في تدبير الماضي. لقد ولّد هذا التحدّي الحقيقي للذاكرة أدبيّاتٍ مهمّة، بخاصّة بين المؤرِّخين والفلاسفة، حول طبيعة العلاقة بين التاريخ والذاكرة.
والتاريخ، في اختصار، هو توثيق أحداث الماضي. والتأريخ هو دراسة التطوّرات الماضية في طريقة كتابة التاريخ، ومُعالَجة تطوُّر الموضوع ومَصادر المؤرِّخ ومناهجه.
بمعناه العامّ التاريخ إذن هو سِجلّ الأحداث الماضية، تأرخة لعصرٍ من العصور أو سيرة شعب. وبالتالي فالمقصود بالتاريخ هنا هو "ذاكرة" ذلك العصر أو ذلك الشعب. بينما "التاريخ" له معنى آخر يختلف عن "الذاكرة". لقد حاولَ العقل البشري أن يَستوعبَ التاريخ في معناه الكوني، من منطلقات: أسطوريّة وميتافيزيقيّة وعلميّة. وحالما يَنجح العقلُ البشري في هذا المسعى، عندها فقط يكون التاريخُ قد أَعلن عن بدايته. لهذا السبب رأينا أنّ التاريخ لم يَبدأ بعد؛ وأنّ التاريخ الذي رأى فوكوياما أنّه انتهى هو مجرّد "ذاكرة" اتّسعت من دون أن ترتقي إلى تاريخ.
خلاصة القول، لا تكمن المشكلة بين الذاكرة والتاريخ، بل هي بين الذاكرات المُتطاحنة. ذلك أنّ التعارُض بين التاريخ والذاكرة لا ينفي جدوى الربط بينهما، بينما التعارُض بين الذاكرات نفسها ينفي أيّ مسعىً للربط بينها إلّا برعايةٍ من التاريخ البشري، من حيث إنّ التاريخ واحدٌ بينما الذاكرات مُتعدّدة ومُتناقضة.
*شاعر وباحث من الجزائر
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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