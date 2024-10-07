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الدولة الآمنة

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ما يمكن الحديث عنه في هذا الوقت هو الأمن بمفهومه الكبير في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده المحيط العربي حولنا، وما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على الدولة والمجتمع وعلى استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك اهتزاز النسيج الاجتماعي وتفشي الظواهر الاجتماعية من بطالة وفقر وجريمة. فالدولة الآمنة هي تلك التي تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حيث يشعر المواطنون بالأمان والطمأنينة ويعيشون في بيئة خالية من الخوف والتهديد. فتحقيق الأمن والاستقرار هو هدف تسعى إليه كل دولة، إذ يمثل الأساس لبناء مجتمع مزدهر ومتقدم. ويجعل من الدولة مقصدا وطموحا لكثير من المجتمعات للانتقال والسكن والعيش فيه، ولعل الأرقام هي اللغة الأكثر إقناعًا لشرح مفهوم الدولة الآمنة. فنجد أن المملكة قد حققت مستويات عالمية في المؤشرات الدولية للأمن بجميع مستوياتها، فقد حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
كذلك نجد تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. وأيضًا جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام، إن هذا الاهتمام الكبير بقضايا الأمن ومكافحة الجريمة هو من أولويات الدولة لأنها تعلم يقينًا أن الدولة التي تحافظ على ثقافة الأمن معرفيًا وعمليًا سينعكس ذلك على استقرار ونهوض المجتمع، وأن شعور المواطنين وثقتهم بالأمن يزيد من إنتاج الدولة وازدهارها وتنافسيتها العالمية بل نجد أنها تكون مقصدًا لكثير من الشعوب وهدفًا للانتقال والعيش والاستقرار؛ لأن الدولة الآمنة توفر بيئة جاذبة للاستثمار، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة. والتعايش السلمي بين مختلف المكونات المجتمعية. كذلك تكون ذات وجهات سياحية جاذبة، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد. وهذا ما تعيشه المملكة حاليًا من خلال المؤشرات والأرقام الاقتصادية. حيث أصبحت المملكة وجهة لكثير من العالم للسكن والعيش، وبيئة حاضنة لثقافة الابتكار والإبداع في شتى المجالات والتقدم والتطور لصناعة الإنسان الحضاري.
حديثنا عن الدولة الآمنة هو استشعارنا وشعورنا بأننا نعيش في كنف دولة آمنة، تؤمن بصناعة الإنسان وتقدم له مقومات الأمن والاستقرار والإبداع والابتكار والتطور، في مناخ يشجع على ذلك على الرغم من المحيط غير المستقر حولنا.

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