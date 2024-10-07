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حرمة التاريخية الإنسان والمدينة

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تقول الكاتبة الأمريكية هيلين كيلر: ((الحياة إما مغامرة جريئة وإما لا شيء))، وهذا ما حدث بالضبط مع إعادة إعمار مدينة ((حرمة)) التاريخية، فقد جاء إعادة إعمار هذه المدينة -التي كانت تحت الركام لأكثر من 100 عام- معجزة ومغامرة جريئة وتجربة مثيرة، فالعبقرية الفردية مهما أوتيت من مواهب وطاقات، لا تستطيع أن تنهض بمعزل عن العمل الجماعي.
هنالك شخصيات فريدة جُبلت على الشهامة والمبادرة والإخلاص عن انبعاث تلقائي ونزعات فطرية، وقفوا إلى جانب هذه المدينة التاريخية العريقة، وتحملوا أعباء باهظة من أجل إعمارها، حيث سخّروا إمكاناتهم ووظفوها في سبيل إعادة بناء هذه المدينة وتثبيت كيانها.
يأتي في طليعتهم الوجيه، عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، الذي كانت إعادة بناء حرمة التاريخية إحدى أفكاره وإلهاماته وومضاته الذهنية، إذ لم يتوقف عند مجرد الفكرة، بل توجه فورًا إلى بناء أركان المدينة الأساسية، فأعاد بناء الجامع الكبير والمساجد والأسواق والمجالس والمتحف والطرقات وجزء من المنازل.
وللتاريخ، فإن عبدالله العقيل، كان الإرادة والعزيمة والفعل وراء إعادة إعمار مدينة حرمة التاريخية، العقيل شخصية كبيرة تتميز بخصائص الرجال الكبار في المبادرات المجتمعية الكبيرة، والسخاء والحس والنبل الإنساني الرفيع، يشاركه في ذلك الوجيه، حمد الدريس، الذي أعاد بناء بعض المساجد والأسواق، ولا يزال إلى اليوم يضخ الحياة في المدينة، والمهندس أحمد العبدالكريم، الذي أعاد بناء بعض المساجد وشيد البوابات الرئيسية والدراويز، والوجيه خالد بن عبدالمحسن الدريس، والذي كان له حضوره الكبير والفعال، من خلال احتضانه المبادرات، والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تقدم في المدينة.. خالد منفتح على المدينة، ويسعى وفق رؤية حضارية واعية، لأن تكون منصة إشعاع حضاري، ومن هنا كان حرصه على استقطاب مختلف الشخصيات لزيارة المدينة، لتكون محفلًا اجتماعيًا وحضاريًا فريدًا، تضاف إلى ذلك الشخصيات التي كانت وراء إحياء بيوتهم القديمة، تعاملت تلك الشخصيات الكريمة، مع التحديات والمصاعب بثبات وبسالة وعزيمة وشجاعة وإخلاص، فنهضوا بهذا المشروع التاريخي الكبير؛ ولذلك فإن إعادة إعمار مدينة حرمة التاريخية ليست مجرد فكرة إعلامية، فالإعلام ومشتقاته لا يشيد مدنًا، ولكنها كانت مبادرات حضارية واعية، وراءها الإخلاص والشهامة والوعي والمال.
مدينة حرمة التاريخية، عبر مراحلها الزمنية، تمتلك إرثًا حضاريًا فريدًا وتاريخًا عريقًا، شكل الأساس الحقيقي لروح المدينة، باعتبارها معقل الملهمين والنابهين، وحصن التقاليد الاجتماعية، والمدنيات الراقية، والكنز الأثري الحضاري العريق.
قدمت المدينة طوال تاريخها العريق نهجًا حضاريًا وثقافيًا رصينًا، تشكل عبر خبرات وتجارب وتأملات، فكانت هذه المدينة واحدة من الإنجازات الحضارية الكبرى على مستوى إقليم سدير.
واليوم، مدينة حرمة التاريخية طراز خاص من البهاء والجمال والنضارة، أقرب ما تكون إلى الحديقة الكبرى في فنها المعماري التراثي الأنيق وفسيحها الأخضر وحقولها. فهذه المدينة التاريخية ذات جاذبية خاصة تثير التأمل، مدينة بمثابة الحلم، أتاحت للحياة أن تتدفق من جديد، وللزمن أن يتحرك، ولكل فكرة وحركة وحدث أن تأخذ مداها في التطلع لما هو أحدث منها في تفاعل خلاق.
لقد أخذت المدينة شكلًا جديدًا مدهشًا، كمدينة حضارية زاهية تقدم نفسها لجيل اليوم منارة حضارية تتجه إليها الأنظار، متحدثة بصوتها وصمتها ومذاقها وطعمها ولونها ونكهتها، كيف تكون المدن رموزًا ومعالم وعوالم وأناسًا وأشياءً وقيمًا، فالتنوع الثقافي حاضر في هذه المدينة التاريخية، حيث اجتاحت هذه المدينة حركة تراثية وثقافية وحضارية وفنية. فالثقافة الاحتفائية والمبادرات المجتمعية جزء من تقاليد هذه المدينة. فحرمة مدينة مضيافة وكريمة، ترى في كل مكان مناسبات التكريم والاحتفالات الاجتماعية والمجالس المفتوحة والديوانيات العريقة، والتي هي تقليد قديم وعريق ومن مكونات الحياة الاجتماعية في هذه المدينة التاريخية. وكانت مشاهد الاحتفال بالأعياد وبيوم التأسيس واليوم الوطني والمناسبات الثقافية شاهدًا على التوجه الحضاري والوطني لهذه المدينة، ما جعل منها معقلًا للثقافة والتراث والحضارة.
فالمهرجانات والاحتفالات والاحتفاءات والاستضافات والفعاليات والبرامج الثقافية والندوات والمحاضرات والأعياد والأيام الوطنية، أصبحت مبادرات حضارية تقع على عاتق البيوت والدور والمنازل التي أُعيد إحياؤها، كمبادرات من تلك البيوت التاريخية كبيت الشيخ محمد بن سليمان الزازان التاريخي، والذي تمت إعادة بنائه مؤخرًا، وأحيا مناسبات اليوم الوطني ويوم التأسيس. فقد تأسس هذا البيت على نهج ثقافي وحضاري وإنساني، تمازج فيه الحاضر بالماضي في طابع فريد شكلته مناسبات حرمة التاريخية، حيث تقام فيه المناسبات الثقافية والمهرجانات الوطنية والمحاضرات وحلقات النقاش والندوات وورش العمل والحلقات العلمية والتدريبية وتكريم المواهب. وهو صرح ثقافي وعلمي ومعرفي، يقوم على منهجية علمية ورؤية معرفية، يهدف إلى نشر العلم والمعرفة والثقافة بأسلوب علمي وموضوعي.
فبيت الزازان التاريخي يضم مكتبة متنوعة بمختلف الثقافات، وذلك لإثراء الفكر والمعرفة، وهو منفتح ثقافيًا على مستوى إقليم سدير ووفق رؤية حضارية وأفق معرفي، وفي إطار منهجية علمية تقوم على التوعية والتثقيف واحتضان الفعاليات الثقافية. فالبيت شاهد تاريخي على هوية وتاريخ وثقافة المدينة، وهذا في بُعده الحضاري يشكل فلسفة استدامة ثقافة وتراث المدينة.
وبيت الشيخ محمد بن عبدالكريم التركي، والذي يتمتع بحضور كبير في المشاركات المجتمعية والفعاليات الثقافية والمهرجانات الوطنية واستضافة زوار وضيوف مدينة حرمة التاريخية، صرح اجتماعي فريد يشكل مرتكزًا حضاريًا في المدينة، وبيت عبدالعزيز السلطان المعجل، والذي يمثل ملتقى اجتماعيا له حضوره الكبير في المشاركات المجتمعية والوطنية، وهو نمط فريد في الاحتفاء والكرم.
وبيت تركي بن عبدالمحسن العسعوس والذي له حضوره البارز في المدينة.
ولعل من ينظر اليوم إلى مدينة حرمة التاريخية، يدرك مدى النقلة النوعية التي حدثت للمدينة، والتي أخذت شكلًا جديدًا، وتحولًا فريدًا، واحتلت مكانة رفيعة بين مدن إقليم سدير، وهنا أود أن أشيد بدور رئيس مركز حرمة الوجيه سعود بن عبدالعزيز الماضي، على مبادراته في المدينة، ودور رئيس البلدية يزيد بن عبدالله الماضي، والأدوار والمواقف التي نهض بها عبدالكريم بن محمد التركي، والذي كان ملازمًا لمدينة حرمة التاريخية منذ البدايات الأولى، وكان له دور بارز في المتابعة والتحفيز والإقناع، إذ لم يكن مجرد إنسان عادي في هذه المدينة، بل كان مشاركًا حقيقيًا في دفع هذه المدينة إلى الأمام، سواء من خلال جهده الكبير في تحفيز الناس لإعادة بناء بيوتهم، أو من خلال حضوره الواسع في المبادرات والمناسبات والمواقف، حيث يتمتع بكفاءة عالية في المتابعة والإقناع، ويتحرك في عدة جهات وجبهات، عايش التحولات التي مرت بها المدينة وكان دائمًا في قلب الحدث.

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