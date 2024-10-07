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الهوية الوطنية في السفارات والملحقيات الثقافية

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) لاحظت أن هناك قصورًا في قضية الهوية الوطنية من بعض السفارات والملحقيات الثقافية. الزي الرسمي (الثوب والشماغ) يعتبر أهم مكونات الهوية الوطنية السعودية. التقصير في الالتزام بهذا الزي له سلبيات كثيرة على المستوى الرمزي السيميائي، وعلى المستويات الدبلوماسية في التواصل مع دول العالم.
السفارات والملحقيات والقنصليات في المقام الأول هي الممثل الرسمي والواجهة الأولى للسعودية أمام العالم الآخر من باقي الحضارات والدول. وفي هذا المقام مسؤولية كبيرة في تمثيل الوطن بكل التفاصيل وعلى رأسها الزي الرسمي. الزي ليس فقط قطعة قماش ملونة، بل هو تاريخ يمشي على الأرض. الزي والهندام والملبس أول معرّف للهوية الشخصية للفرد والمجتمعات.
يحمل الزي كل معاني وقيم المجتمع ومبادئ الحضارة. عندما ترى شخصًا بزيه الوطني يختلف عن رؤيتك له بزي آخر لا يمثله. استقبالك لكيانه يختلف تمامًا عندما يكون بالزي الرسمي الوطني. عندما تستقبل شخصًا بزيه الرسمي الذي يمثل تاريخه وحضارته وقيم مجتمعه، فإنك في هذا المقام تعظم كيانه لما يحمله من إرث على كتفيه. بينما عندما تستقبله بغير زيه الرسمي فإنك لا تجد نفسك ملزمًا بتعظيم كيانه أو تقدير مبادئه وقيمه الخاصة بحضارته. تجد نفسك أمام شخصٍ (عالمي) لا يتميز بأي قيم خاصة أو كيان مستقل. هذه الرمزية تبين لنا أهمية الهوية الرسمية للهندام في تمثيل الوطن.
في بعض الأحيان قد يكون لبس البدلة الإفرنجية مناسبًا إذا كان المحفل يتطلب التوافق مع أغلبية الحضور، أو أنه متطلب رسمي للحضور كبروتوكول. لكن عندما يكون الحفل عيدًا وطنيًا فإنه لا يوجد أي مبرر لحضور السفير أو الملحق الثقافي بالبدلة الإفرنجية.
تفاجأت بحضور السفير والملحق الثقافي بالبدلة الإفرنجية في حفل اليوم الوطني لطلاب برعاية النادي الطلابي للمبتعثين في إحدى الدول. حاولت إيجاد أي مبرر لحضورهما بغير الزي السعودي الرسمي لم أجد لهما أي عذر. الحفل وطني خالص، والحضور برعاية الطلاب السعوديين المبتعثين في المدينة. بل إن كثيرا من المبتعثين حضر بالزي الرسمي السعودي، وهذا يحرج السفير والملحق أكثر. فهما أولى بالحضور بالزي السعودي الرسمي لأنهما الممثل الأول والأهم للوطن في تلك الدولة. ويعتبران رمزًا وقدوة للطلاب والمبتعثين، ومثالا حيا للثقافة السعودية أمام الحضور من الأجانب وغير السعوديين.
المسؤولية على السفارات والملحقيات والقنصليات تكمن في أنها الممثل الرسمي للوطن. حيث إن كل فرد فيها يمثل الشعب السعودي قيادة وشعبا أمام العالم. المسؤولية ليست فقط في إتمام مهام الوظيفة وخدمة المواطنين بالخارج، بل هناك دور أكبر من ذلك بكثير. قد يأتي طالب في الحفل فيقول: ما دام السفير لم يلبس الزي الرسمي فلست ملزمًا بلبسه في المحافل الوطنية وغيرها. ويعقب ذلك تسلسل من الانحصار الهوياتي بين الجيل الناشئ. وقد يتساءل الأجنبي بالحفل عن مدى التناقض في أن السفير والملحق غير ملتزمين بالزي الرسمي في يوم محفلهم الوطني والعرس الأكبر للوطن السعودي. يترتب على ذلك انطباع سلبي تجاه السعودية بأنهم شعب غير حريص على ثقافته وإرثه التاريخي. لذلك، الموضوع من الناحية الهوياتية والرمزية أكبر بكثير من قطعة قماش.
علينا أن نتذكر جيدًا حضور الأمير القائد محمد بن سلمان في اجتماع G20 الذي كان فيه متميزًا بين العالمين بالثوب والشماغ والمشلح السعودي، وكأنه يقول: أنا هنا، أنا السعودي وهذا تاريخي ومستقبلي. يجب وضع صورة الأمير في اجتماع G20 داخل كل السفارات والملحقيات والقنصليات، كي تكون رمزًا للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وأهمية المسؤولية الهوياتية لكل فرد يمثل الوطن حول العالم.

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