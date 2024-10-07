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إلغاء نتائج انتخابات 3 جمعيات أهلية وإحالة 4 كيانات للجهات المختصة

10/7/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 5 إنذارات بحق جمعيات أهلية و3 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، وقرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية أهلية، وإحالة 3 جمعيات أهلية إلى الجهات المختصة، وإلغاء 3 نتائج انتخابات لجمعيات أهلية.
كما أصدر المركز قرارا بإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، والتعامل مع 60 بلاغا لمخالفات التبرعات، والعمل على 47 جلسة تحقيق، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات بحق الأفراد، ومخالفة جمع التبرعات بحق جمعيات أهلية، وإحالة 4 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة.
الخدمة الذاتية
وفي إطار تفعيل الرقابة الذاتية للمنظمات غير الربحية، بما يحقق التنمية المنشودة في القطاع غير الربحي، أطلق المركز خدمة إفصاح بيانات الحكومة، التي تهدف إلى تمكين جميع المنظمات غير الربحية من الاستفادة من الخدمة الذاتية لتقييم الحكومة.
مستجدات القطاع
وأعلن المركز عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر سبتمبر الماضي، إذ شهد القطاع تسجيل 49 جمعية أهلية و3 مؤسسات أهلية و6 صناديق عائلية في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة 5275 منظمة.
وقد شهد القطاع تناميا في أعداد المتطوعين في شهر سبتمبر من العام 2024، إذ بلغ عددهم أكثر من 107 آلاف متطوع. كما أصدر المركز 543 ترخيصا لجمع التبرعات لمصلحة المنظمات غير الربحية.
وبيّن المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، ومشيرا إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
الإجراءات المتخذة
- 5 إنذارات لجمعيات أهلية
- 3 قرارات عزل لمجالس إدارات جمعيات أهلية
- إحالة 3 جمعيات أهلية إلى الجهات المختصة
- إلغاء نتائج انتخابات 3 جمعيات أهلية
- إلغاء ترخيص مؤسسة أهلية
- التعامل مع 60 بلاغا لمخالفات التبرعات
- 47 جلسة تحقيق
- إصدار 3 مخالفات جمع تبرعات بحق أفراد
- مخالفة جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية
- إحالة 4 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة

MENAFN07102024000089011017ID1108755684

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