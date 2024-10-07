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الحكام تناقش جدل الكلاسيكو

10/7/2024 11:32:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستناقش الحالات الجدلية التي شهدها لقاء الكلاسيكو الذي جمع الأهلي والهلال خلال اجتماعها، اليوم، لمناقشة الحالات التحكيمية الجدلية في مباريات الجولة السادسة، وعلى رأسها مباراة الكلاسيكو التي أدارها السلوفيني سلافكو فينسيتش.
وأضافت أن أحد المسؤولين في لجنة الحكام ((يرى أن الطاقم السلوفيني الذي أدار المباراة، أجاد كثيرا وأخرجها إلى بر الأمان، بقراراته التي صدق عليها كثير من محللي التحكيم)).
وأثار فينسيتش الجدل باحتساب ركلة جزاء للهلال، وتجاهل أخرى لمصلحة أهلي جدة.

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