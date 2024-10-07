الحكام تناقش جدل الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستناقش الحالات الجدلية التي شهدها لقاء الكلاسيكو الذي جمع الأهلي والهلال خلال اجتماعها، اليوم، لمناقشة الحالات التحكيمية الجدلية في مباريات
الجولة السادسة، وعلى رأسها مباراة
الكلاسيكو التي أدارها السلوفيني سلافكو فينسيتش.
وأضافت أن أحد المسؤولين في لجنة الحكام ((يرى أن الطاقم السلوفيني الذي أدار المباراة، أجاد كثيرا وأخرجها إلى بر الأمان، بقراراته التي صدق عليها كثير من محللي التحكيم)).
وأثار فينسيتش الجدل باحتساب ركلة جزاء للهلال، وتجاهل أخرى لمصلحة أهلي جدة.
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