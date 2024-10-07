كيف تحافظ روسيا وأوكرانيا على حرب الاستنزاف المكلفة

(MENAFN
- Al Watan)
ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الحرب دخلت مرحلة رئيسية، بعد أن قصف
الجيش الأوكراني محطة نفطية رئيسية في شبه جزيرة القرم توفر الوقود للمجهود الحربي الروسي.
ويواجه الجانبان الآن قضية كيفية الحفاظ على حرب الاستنزاف المكلفة -وهو الصراع الذي بدأ بغزو روسيا الكامل لأوكرانيا في فبراير2022، والذي لا تظهر عليه أي علامات على الحل.
محطة فيودوسيا
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي
إن محطة النفط في فيودوسيا، على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، كانت تزود الجيش الروسي بالوقود، وأن الضربة كانت جزءًا من جهد مستمر ((لتقويض الإمكانات العسكرية والاقتصادية للاتحاد الروسي)).
وأعلنت السلطات الروسية في مدينة فيودوسيا على ساحل البحر الأسود عن اندلاع حريق في المحطة، لكنها لم تذكر سبب اندلاعه.
هدف الإضعاف
وتهدف أوكرانيا إلى إضعاف قدرة روسيا على دعم وحداتها في الخطوط الأمامية، وخاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تعمل الجهود الروسية الرئيسية في ساحة المعركة على إرهاق القوات الأوكرانية المنهكة.
ولا تزال كييف تنتظر ردًا من شركائها الغربيين بشأن طلباتها المتكررة باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يوفرونها لها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.
وقد تتضح التطورات بشأن هذه المسألة في نهاية الأسبوع المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، عندما من المقرر أن يجتمع قادة الدفاع من أكثر من خمسين دولة شريكة تنسق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
حرب استنزاف
كان الصراع في معظمه حرب استنزاف، الأمر الذي يتطلب كميات كبيرة من الذخيرة، وفي وقت متأخر، قال زيلينسكي إن الحرب تمر ((بمرحلة مهمة للغاية))، حيث يعمل الجيش الأوكراني بجد لإبقاء القوات الروسية الأكبر في الشرق، في حين يحتفظ أيضًا بالأرض في منطقة كورسك الحدودية الروسية، والتي استولى عليها قبل شهرين.
وقال في بيان مصور إن أوكرانيا بحاجة إلى ((الضغط على روسيا بالطريقة اللازمة حتى تدرك روسيا أن الحرب لن تكسبها شيئًا)).
وأضاف ((سنواصل ممارسة ضغوط أكبر على روسيا، لأنه من خلال القوة فقط يمكننا تقريب السلام)).
الجانب الروسي
وفي هذه الأثناء، أطلقت روسيا ستة صواريخ من أنواع مختلفة و74 طائرة بدون طيار من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الليل، حسبما قال سلاح الجو الأوكراني.
وقال عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، إن حطام الصواريخ سقط في ثلاث مناطق من كييف، مما تسبب في أضرار طفيفة للبنية التحتية المدنية واندلاع حريق، وأضاف أن أحدًا لم يصب بأذى. وقال إن ثلاث شظايا من الصواريخ سقطت على روضة أطفال، دون الخوض في التفاصيل.
وبين القائم بأعمال رئيس إدارة الاتصالات في القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن اثنين من صواريخ كينجال الأسرع من الصوت التي تم إسقاطها فوق منطقة كييف كانت تستهدف العاصمة.
وقال إهنات ((على الرغم من أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، وعلى الرغم من التحسينات، التي أدخلتها روسيا، واستخدام تكتيكات جديدة، إلا أننا اليوم أسقطنا طائرتين)).
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاعتراض في أوكرانيا، إلا أن بعض الأسلحة لا تزال تتمكن من العبور.
وقال إهنات لوكالة أسوشيتد برس: ((إنهم يتعلمون من أخطائهم ومن أخطائنا.
وأضاف: إنهم يعملون على تحسين تكنولوجيتهم، حتى نتمكن من إسقاط عدد أقل منهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ما يقرب من عشرين طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.
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