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كيف تحافظ روسيا وأوكرانيا على حرب الاستنزاف المكلفة

10/7/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الحرب دخلت مرحلة رئيسية، بعد أن قصف الجيش الأوكراني محطة نفطية رئيسية في شبه جزيرة القرم توفر الوقود للمجهود الحربي الروسي.
ويواجه الجانبان الآن قضية كيفية الحفاظ على حرب الاستنزاف المكلفة -وهو الصراع الذي بدأ بغزو روسيا الكامل لأوكرانيا في فبراير2022، والذي لا تظهر عليه أي علامات على الحل.
محطة فيودوسيا
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي إن محطة النفط في فيودوسيا، على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، كانت تزود الجيش الروسي بالوقود، وأن الضربة كانت جزءًا من جهد مستمر ((لتقويض الإمكانات العسكرية والاقتصادية للاتحاد الروسي)).
وأعلنت السلطات الروسية في مدينة فيودوسيا على ساحل البحر الأسود عن اندلاع حريق في المحطة، لكنها لم تذكر سبب اندلاعه.
هدف الإضعاف
وتهدف أوكرانيا إلى إضعاف قدرة روسيا على دعم وحداتها في الخطوط الأمامية، وخاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تعمل الجهود الروسية الرئيسية في ساحة المعركة على إرهاق القوات الأوكرانية المنهكة.
ولا تزال كييف تنتظر ردًا من شركائها الغربيين بشأن طلباتها المتكررة باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يوفرونها لها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.
وقد تتضح التطورات بشأن هذه المسألة في نهاية الأسبوع المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، عندما من المقرر أن يجتمع قادة الدفاع من أكثر من خمسين دولة شريكة تنسق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
حرب استنزاف
كان الصراع في معظمه حرب استنزاف، الأمر الذي يتطلب كميات كبيرة من الذخيرة، وفي وقت متأخر، قال زيلينسكي إن الحرب تمر ((بمرحلة مهمة للغاية))، حيث يعمل الجيش الأوكراني بجد لإبقاء القوات الروسية الأكبر في الشرق، في حين يحتفظ أيضًا بالأرض في منطقة كورسك الحدودية الروسية، والتي استولى عليها قبل شهرين.
وقال في بيان مصور إن أوكرانيا بحاجة إلى ((الضغط على روسيا بالطريقة اللازمة حتى تدرك روسيا أن الحرب لن تكسبها شيئًا)).
وأضاف ((سنواصل ممارسة ضغوط أكبر على روسيا، لأنه من خلال القوة فقط يمكننا تقريب السلام)).
الجانب الروسي
وفي هذه الأثناء، أطلقت روسيا ستة صواريخ من أنواع مختلفة و74 طائرة بدون طيار من طراز شاهد على أوكرانيا خلال الليل، حسبما قال سلاح الجو الأوكراني.
وقال عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، إن حطام الصواريخ سقط في ثلاث مناطق من كييف، مما تسبب في أضرار طفيفة للبنية التحتية المدنية واندلاع حريق، وأضاف أن أحدًا لم يصب بأذى. وقال إن ثلاث شظايا من الصواريخ سقطت على روضة أطفال، دون الخوض في التفاصيل.
وبين القائم بأعمال رئيس إدارة الاتصالات في القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن اثنين من صواريخ كينجال الأسرع من الصوت التي تم إسقاطها فوق منطقة كييف كانت تستهدف العاصمة.
وقال إهنات ((على الرغم من أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، وعلى الرغم من التحسينات، التي أدخلتها روسيا، واستخدام تكتيكات جديدة، إلا أننا اليوم أسقطنا طائرتين)).
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاعتراض في أوكرانيا، إلا أن بعض الأسلحة لا تزال تتمكن من العبور.
وقال إهنات لوكالة أسوشيتد برس: ((إنهم يتعلمون من أخطائهم ومن أخطائنا.
وأضاف: إنهم يعملون على تحسين تكنولوجيتهم، حتى نتمكن من إسقاط عدد أقل منهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ما يقرب من عشرين طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

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