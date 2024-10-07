الميترو كابوس كبار الدوري

(MENAFN
- Al Watan)
بات مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش كابوسًا لكبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل ثنائية قاد بها الزعيم للانتصار على أهلي جدة بنتيجة 2/ 1، لحساب الجولة السادسة للدوري.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري المحترفين، متفوقًا على مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما بفارق هدفين.
ووفقا لشبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم
فإن ميتروفيتش بات رابع أكثر لاعب
من الهلال يسجل أمام الأندية الـ5 الكبرى في الدوري
السعودي برصيد 14 هدفًا خلال 9 مباريات
معادلًا تياجو نيفيز.
وأوضحت أن ميتروفيتش واصل سجله الرائع ضد جميع الأندية خارج الديار بتسجيل 19 هدفًا خلال 19 مباراة خاضها بالمسابقة.
ويتطلع ((ميترو)) لتحقيق لقب هداف الدوري السعودي، بعدما حل وصيفًا في الموسم الماضي، خلف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بفارق 7 أهداف، مسجلًا 28 هدفًا مقابل 35 للدون.
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