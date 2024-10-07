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الميترو كابوس كبار الدوري

10/7/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش كابوسًا لكبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل ثنائية قاد بها الزعيم للانتصار على أهلي جدة بنتيجة 2/ 1، لحساب الجولة السادسة للدوري.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري المحترفين، متفوقًا على مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما بفارق هدفين.
ووفقا لشبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم فإن ميتروفيتش بات رابع أكثر لاعب من الهلال يسجل أمام الأندية الـ5 الكبرى في الدوري السعودي برصيد 14 هدفًا خلال 9 مباريات معادلًا تياجو نيفيز.
وأوضحت أن ميتروفيتش واصل سجله الرائع ضد جميع الأندية خارج الديار بتسجيل 19 هدفًا خلال 19 مباراة خاضها بالمسابقة.
ويتطلع ((ميترو)) لتحقيق لقب هداف الدوري السعودي، بعدما حل وصيفًا في الموسم الماضي، خلف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بفارق 7 أهداف، مسجلًا 28 هدفًا مقابل 35 للدون.

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