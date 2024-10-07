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سحر بيولي يعيد ترابط النصر

10/7/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أحدث مدرب النصر الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، تغييرًا واضحًا في مستويات وصفوف العالمي خلال فترة زمنية قصيرة، بعد توليه قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو. وتولى بيولي المهمة الفنية بعد سلسلة من التعثرات التي تعرض لها فارس نجد تحت قيادة كاسترو، متمثلة في خسارة جميع ألقاب الموسم الماضي، باستثناء البطولة العربية، فضلاً عن السقوط مطلع الموسم الحالي أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.
ووصل النصر إلى مرحلة كارثية تحت قيادة البرتغالي رغم كوكبة النجوم التي يمتلكها لتقرر إدارة النادي اللجوء إلى بيولي بعقد يمتد موسمين، لينجح في إعادة ترميم فارس نجد خلال مدة زمنية قصيرة.
تصحيح المسار

قرر بيولي قبول التحدي وقيادة النصر في فترة صعبة دون التعرف على اللاعبين أو إجراء أي مباريات ودية، وهو ما جعل البعض يتنبأ بصعوبة تأقلمه على الأجواء، لكن بيولي استطاع وضع لمساته السحرية خلال 16 يومًا فقط من تعيينه مديرًا فنيًا في الـ19 من سبتمبر الماضي حتى آخر مباراة خاضها في الـ5 من أكتوبر الجاري أمام العروبة بالجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
5 انتصارات

خاض بيولي 5 مباريات مع النصر خرج خلالها العالمي بالانتصار ومن ضمنها 3 مباريات متتالية لم يستقبل أي هداف بدوري المحترفين، إذ كسب الاتفاق 3/ صفر، والوحدة 2/ صفر، والعروبة 3/ صفر، فضلًا عن التأهل لثمن نهائي كأس الملك، بالانتصار على الحزم 2/ 1، فيما أعاد النصر للطريق الصحيح بدوري النخبة، بتحقيق انتصار ثمين على الريان القطري المدجج بالنجوم 2/ 1.
سحر بيولي
بخلاف النتائج ظهرت بعض التحسينات التي تدل على عمل بيولي الواضح، منها الالتزام بالواجبات الدفاعية وسرعة الارتداد بجانب تقارب الخطوط، فضلًا عن تضييق المساحات بين لاعبي الخط الخلفي. ونتج عن ذلك استقبال هدفين فقط في 5 مباريات على عكس كاسترو الذي استقبل 8 أهداف في 6 لقاءات، مما يبرهن على الفارق الكبير في المستوى الدفاعي. ونجح المدرب الإيطالي في إعادة بعض اللاعبين لمستواهم المعروف وبخاصة ماني الذي انفجر بشدة تحت قيادته، مسجلًا 4 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات فقط.
أدوار جديدة

لم يتوقف عمل بيولي عند هذا الحد، إذ منح رونالدو عدة أدوار جديدة منها النزول لوسط الملعب للمساهمة في عملية بناء اللعب ودخول الجناحين للعمق وتحول البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى مهاجم وهمي في بعض الأحيان. ولم يقتصر عمل الخط الأمامي على تسجيل الأهداف فقط، بل ظهروا بالتزام دفاعي واضح والضغط على حامل الكرة بداية من رونالدو واستعادتها في أقصر فترة زمنية. ومنح بيولي عديداً من اللاعبين فرصة الظهور مرة أخرى مثل علي الحسن ونواف بوشل ومحمد آل فتيل ومحمد مران، وهو ما جعل أغلب النجوم في جاهزية جيدة.
16 يومًا
بالنظر إلى وضع العالمي مع كاسترو والتحول الكبير الذي ظهر مع بيولي، فإن المدرب الإيطالي قام بعمل سحري استغرق 16 يومًا لترتيب البيت النصراوي.
ومن المتوقع أن يرتفع النسق بشكل أكبر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيتعرف بصورة أكبر على قدرات بعض اللاعبين، كما أوضح عقب مباراة العروبة.
-16 يوما غير خلالها بيولي شكل العالمي
-5 مباريات قاد خلالها المدرب الإيطالي النصر
-5 انتصارات سجلها بيولي مع فارس نجد
-3 مواجهات خرج خلالها بشباك نظيفة
-بيولي رتب الدفاع النصراوي بشكل واضح
-الإيطالي أخفى المساحات الفارغة في المناطق الخلفية
-بيولي منح اللاعبين أدوارًا جديدة غيرت شكل العالمي
-منح المدرب الجديد عددًا من اللاعبين فرصة المشاركة

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