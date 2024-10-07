سحر بيولي يعيد ترابط النصر

(MENAFN
- Al Watan)
أحدث مدرب النصر الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، تغييرًا واضحًا في مستويات وصفوف العالمي خلال فترة زمنية قصيرة، بعد توليه قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو. وتولى بيولي المهمة الفنية بعد سلسلة من التعثرات التي تعرض لها فارس نجد تحت قيادة كاسترو، متمثلة في خسارة جميع ألقاب الموسم الماضي، باستثناء البطولة العربية، فضلاً عن السقوط مطلع الموسم الحالي أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.
ووصل النصر إلى مرحلة كارثية تحت قيادة البرتغالي رغم كوكبة النجوم التي يمتلكها لتقرر إدارة النادي اللجوء إلى بيولي بعقد يمتد موسمين، لينجح في إعادة ترميم فارس نجد خلال مدة زمنية قصيرة.
تصحيح المسار
قرر بيولي قبول التحدي وقيادة النصر في فترة صعبة دون التعرف على اللاعبين أو إجراء أي مباريات ودية، وهو ما جعل البعض يتنبأ بصعوبة تأقلمه على الأجواء، لكن بيولي استطاع وضع لمساته السحرية خلال 16 يومًا فقط من تعيينه مديرًا فنيًا في الـ19 من سبتمبر الماضي حتى آخر مباراة خاضها في الـ5 من أكتوبر الجاري أمام العروبة بالجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
5 انتصارات
خاض بيولي 5 مباريات مع النصر خرج خلالها العالمي بالانتصار ومن ضمنها 3 مباريات متتالية لم يستقبل أي هداف بدوري المحترفين، إذ كسب الاتفاق 3/ صفر، والوحدة 2/ صفر، والعروبة 3/ صفر، فضلًا عن التأهل لثمن نهائي كأس الملك، بالانتصار على الحزم 2/ 1، فيما أعاد النصر للطريق الصحيح بدوري النخبة، بتحقيق انتصار ثمين على الريان القطري المدجج بالنجوم 2/ 1.
سحر بيولي
بخلاف النتائج ظهرت بعض التحسينات التي تدل على عمل بيولي الواضح، منها الالتزام بالواجبات الدفاعية وسرعة الارتداد بجانب تقارب الخطوط، فضلًا عن تضييق المساحات بين لاعبي الخط الخلفي. ونتج عن ذلك استقبال هدفين فقط في 5 مباريات على عكس كاسترو الذي استقبل 8 أهداف في 6 لقاءات، مما يبرهن على الفارق الكبير في المستوى الدفاعي. ونجح المدرب الإيطالي في إعادة بعض اللاعبين لمستواهم المعروف وبخاصة ماني الذي انفجر بشدة تحت قيادته، مسجلًا 4 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات فقط.
أدوار جديدة
لم يتوقف عمل بيولي عند هذا الحد، إذ منح رونالدو عدة أدوار جديدة منها النزول لوسط الملعب للمساهمة في عملية بناء اللعب ودخول الجناحين للعمق وتحول البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى مهاجم وهمي في بعض الأحيان. ولم يقتصر عمل الخط الأمامي على تسجيل الأهداف فقط، بل ظهروا بالتزام دفاعي واضح والضغط على حامل الكرة بداية من رونالدو واستعادتها في أقصر فترة زمنية. ومنح بيولي عديداً من اللاعبين فرصة الظهور مرة أخرى مثل علي الحسن ونواف بوشل ومحمد آل فتيل ومحمد مران، وهو ما جعل أغلب النجوم في جاهزية جيدة.
16 يومًا
بالنظر إلى وضع العالمي مع كاسترو والتحول الكبير الذي ظهر مع بيولي، فإن المدرب الإيطالي قام بعمل سحري استغرق 16 يومًا لترتيب البيت النصراوي.
ومن المتوقع أن يرتفع النسق بشكل أكبر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيتعرف بصورة أكبر على قدرات بعض اللاعبين، كما أوضح عقب مباراة العروبة.
-16 يوما غير خلالها بيولي شكل العالمي
-5 مباريات قاد خلالها المدرب الإيطالي النصر
-5 انتصارات سجلها بيولي مع فارس نجد
-3 مواجهات خرج خلالها بشباك نظيفة
-بيولي رتب الدفاع النصراوي بشكل واضح
-الإيطالي أخفى المساحات الفارغة في المناطق الخلفية
-بيولي منح اللاعبين أدوارًا جديدة غيرت شكل العالمي
-منح المدرب الجديد عددًا من اللاعبين فرصة المشاركة
MENAFN07102024000089011017ID1108755678