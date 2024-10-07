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شباك الهلال عذرية أمام رونالدو دوريا

10/7/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أضاف قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو العروبة إلى قائمة ضحاياه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما هز شباكه، السبت الماضي.
وبات العروبة الفريق الـ18 الذي يتلقى هدفًا على الأقل من رونالدو خلال مشواره بالدوري السعودي، وفقًا لإحصائيات موقع ((ترانسفير ماركت)).
ويعد الوحدة هو أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من رونالدو، إذ تلقى 9 أهداف في 4 مباريات.
ونجح رونالدو في هز شباك كل الفرق التي واجهها في الدوري السعودي، باستثناء الهلال والباطن.

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