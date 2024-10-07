شباك الهلال عذرية أمام رونالدو دوريا

(MENAFN
- Al Watan)
أضاف قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو العروبة إلى قائمة ضحاياه في الدوري
السعودي للمحترفين بعدما هز شباكه، السبت الماضي.
وبات العروبة الفريق الـ18 الذي يتلقى هدفًا على الأقل من رونالدو خلال مشواره بالدوري السعودي، وفقًا لإحصائيات موقع ((ترانسفير ماركت)).
ويعد الوحدة هو أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من رونالدو، إذ تلقى 9 أهداف في 4 مباريات.
ونجح رونالدو في هز شباك كل الفرق التي واجهها في الدوري السعودي، باستثناء الهلال والباطن.
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