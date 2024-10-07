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تجربة إسبانية لتحفيز الصقور

10/7/2024 11:32:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد المنتخب السعودي لمرحلة مهمة بمشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما يلاقي منتخبي اليابان والبحرين في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات، التي تضم إلى جواره منتخبات: اليابان والبحرين وأستراليا وإندونيسيا والصين.
والأخضر الذي بدأ مشواره بتعادل صعب مع إندونيسيا وفوز أصعب على الصين، يأمل في تعديل المسار وتخطي أصعب اختبار عندما يستضيف الساموراي الياباني بعد غد.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الأخضر لمهمته الصعبة، فإنه يتعين على مدرب الصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني تحقيق أقصى استفادة من تألق بعض العناصر المحلية.
حالة مثالية
سبق أن أعلن مانشيني قائمة الأخضر للمواجهتين قبل أيام، ويأمل المدرب الإيطالي في أن تحقق اختياراته هدفه خلال المرحلة الحالية، مثلما يأمل في أن يسير الأخضر على درب الهلال الذي أصبح في حالة شبه مثالية من حيث الأداء والنتائج.
ومع الاعتراف بالدور الكبير لأجانب الهلال في الصحوة التي يعيشها الزعيم، فإن عناصر محلية يمكنها أن تقدم الإضافة، كما يستطيع مانشيني أن يستنسخ نجاح الهلال من خلال تطبيق طريقة لعب مشابهة، تعتمد على التكامل في الأداء بين جميع الخطوط.
تجربة إسبانية
لا يعد هذا الأمر بعيدا عن التحقق ففي حقبة 2008 إلى 2010 استعان المنتخب الإسباني بجزء كبير من تألق برشلونة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، حيث ضم اللاروخا وقتها عدداً لا بأس به من لاعبي البارشا، واستطاع أن يقدم مستويات رائعة بأداء يشابه إلى حد كبير الفريق الكتالوني، وتوج على إثره بطلا لأمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 ثم اليورو من جديد في 2012.
أما على مستوى عناصر الهلال المنضمة لقائمة مانشيني، فقد تواجد الثلاثي حسان تمبكتي وسالم الدوسري وناصر الدوسري، لكن هناك آخرين سبق لهم اللعب ضمن منظومة الهلال مثل مصعب الجوير وسعود عبدالحميد وصالح الشهري.
منظومة واحدة
سيكون روبرتو مانشيني أمام اختبار كيفية إدراج باقي العناصر في منظومة واحدة على اختلاف المدارس التدريبية التي ينحدر منها كل لاعب مع ناديه، لاسيما أن محور الانتقادات التي ينالها المدرب الإيطالي، هي عدم قدرته على خلق هوية فنية واضحة للأخضر.
-توهج لاعبي الهلال يدفع مانشيني للاستعانة بهم
-التجربة لا تعد جديدة وسبق أن استفاد منها منتخب إسبانيا
-مانشيني مطالب بصنع توليفة قادرة على الإطاحة باليابان
-الاعتماد على الأسماء الجاهزة أمر ملح لفرض السيطرة
-الأسماء الجاهزة يتوجب أن تكون في القائمة الرئيسية

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