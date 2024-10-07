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إعفاء 15385 متوفيا من قروض الإسكان خلال عام

10/7/2024 11:32:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات صندوق التنمية العقارية عن إعفاء 15385 متوفيا من قروض الإسكان التي منحها لهم الصندوق، وذلك عن عام 2023، في حين بلغ عدد عمليات إعادة جدولة للتمويل المدعوم للعام نفسه نحو 10166 عملية.
وشملت القائمة الذين قدم ذووهم طلبات بإعفائهم عبر برنامج الصندوق الإلكتروني، وأكملوا بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم، وبلغ عددهم 15385 مواطنا بمختلف مدن ومحافظات المملكة.
خدمة إعفاء متوفى
وهي خدمة موجودة في صندوق التنمية العقارية، تمكّن ورثة المتوفى من تقديم طلب إعفاء من سداد المبلغ المتبقي من القرض حسب المعايير المخصّصة لذلك، بينما يتوجب سداد أي متعثرات سابقة على المتوفى.
وقد صدرت بموجب الأمر السامي رقم 15629/ب بتاريخ 29/ 9/ 1428، القاضي بإعفاء جميع المقترضين المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية شريطة انتظامهم في التسديد قبل وفاتهم.
شروط ومتطلبات
وقد أوضحت وزارة المالية شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر السامي رقم أ / 18 بتاريخ 20/3/1432.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تسمح بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الاجتماعية.
وأوضحت ((المالية))، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي: نوع القرض، رقم هوية المقترض، اسم المقترض رباعيا، رقم الحفيظة، مصدرها، تاريخها، رقم العقد، تحديد إذا ما كان هناك شركاء في القرض أم لا، مكان القرض، اسم مقدم الطلب كاملا، رقم هوية مقدم الطلب، ورقم الجوال.
وأضافت أن رابط نموذج ((إعفاء المتوفين)) يحتوي على ثلاثة أنواع من القروض: صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو بنك التنمية الاجتماعية، ويمكن من خلال النموذج اختيار أحدها.
وكشفت وزارة المالية أن استخدام الخدمة من خلال الموقع يعتبر موافقة ضمنية على شروط الاستخدام، لذلك إذا كان المستخدم لا يوافق على أي بند مما جاء فيها، فيجب عليه عدم استخدام الموقع، لأن ذلك يعني أنه ليس موافقًا على الشروط والقوانين المستعملة به.
أرقام من الصندوق
15.385 عدد عمليات إعفاء المتوفين
254.880.000 الدعم السكني
832.000 العقود التمويلية
600.000.000 قيمة العقود

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