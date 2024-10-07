سيسترا وشاكر جروب تجهزان مستندات مناقصة تطويرخط طنطا - دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتعاون شركتا“سيسترا” و”شاكر جروب” للاستشارات الهندسية الدولية على إعداد مستندات طرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط)، بهدف طرحه على شركات القطاع الخاص قريباً.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على المشروع لـ“البورصة”، إن“شاكر جروب” انضمت للمشروع فى نهاية الشهر الماضى كمستشار إضافى بتوصية من“سيسترا” والتى فازت بتغطية أعمال الجانب الاستشارى للمشروع بتكليف من هيئة السكك الحديدية.
موضوعات متعلقة
“أفانز منارة”: إطلاق صندوق“إيجى كوب” مرهون باستقرار سعر الكربون “سولار إنستالر” تسعى لاقتناص الرخصة الذهبية بالشراكة مع مستثمر أجنبي تسريع الإجراءات التنفيذية لفصل“المصرية لنقل الكهرباء” عن“القابضة”
وأضافت المصادر أن الهيئة وضعت شروطًا تلزم العروض المقدمة بأن تكون من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية، لضمان تحقيق تكامل فى التنفيذ.
حيث ستتولى الشركات المصرية الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بينما ستتحمل الشركات الأجنبية تنفيذ الجوانب الفوقية مثل أنظمة الإشارات والاتصالات المتطورة، وذلك لضمان التنفيذ بكفاءة تقنية عالية.
المشروع يمتد بطول 119 كيلومترًا، ويربط بين مدينة طنطا والمنصورة ودمياط، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 316 مليون يورو، ممولة من مؤسسات تمويل دولية.
حيث يُتوقع أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبى قرضًا بقيمة 221 مليون يورو، بينما توفر الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 95 مليون يورو.
كما تخطط الهيئة لطرح المناقصة على شركات القطاع الخاص فى نوفمبر المقبل، مع بدء استقبال العروض الفنية والمالية من التحالفات الراغبة فى تنفيذ المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تسعى إلى تسريع إجراءات الترسية، حيث تستهدف توقيع العقود النهائية مع التحالف الفائز بحلول يناير المقبل، كحد أقصى.
يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لتنفيذ المشروع كجزء من خطتها الاستثمارية للعام المالى الماضي، مع التركيز على تسريع إنجازه نظراً لأهميته الكبيرة فى تطوير شبكة النقل بالسكة الحديد.
يشمل المشروع تحديث خط السكة الحديد الذى يربط مدينة طنطا بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط، مروراً بمدينة المنصورة، ويتألف من قسمين: القسم الأول بين طنطا والمنصورة وهو مزدوج المسار، بينما القسم الثانى بين المنصورة ودمياط فهو خط مسار فردي. كما يتضمن المشروع تطوير أنظمة الإشارات التى تشمل 14 تقاطعًا رئيسيًا و92 تقاطعًا إضافيًا.
MENAFN07102024000202011048ID1108755673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.