سيسترا وشاكر جروب تجهزان مستندات مناقصة تطويرخط طنطا - دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) تتعاون شركتا“سيسترا” و”شاكر جروب” للاستشارات الهندسية الدولية على إعداد مستندات طرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط)، بهدف طرحه على شركات القطاع الخاص قريباً.

وقالت مصادر حكومية مطلعة على المشروع لـ“البورصة”، إن“شاكر جروب” انضمت للمشروع فى نهاية الشهر الماضى كمستشار إضافى بتوصية من“سيسترا” والتى فازت بتغطية أعمال الجانب الاستشارى للمشروع بتكليف من هيئة السكك الحديدية.

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وأضافت المصادر أن الهيئة وضعت شروطًا تلزم العروض المقدمة بأن تكون من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية، لضمان تحقيق تكامل فى التنفيذ.

حيث ستتولى الشركات المصرية الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بينما ستتحمل الشركات الأجنبية تنفيذ الجوانب الفوقية مثل أنظمة الإشارات والاتصالات المتطورة، وذلك لضمان التنفيذ بكفاءة تقنية عالية.

المشروع يمتد بطول 119 كيلومترًا، ويربط بين مدينة طنطا والمنصورة ودمياط، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 316 مليون يورو، ممولة من مؤسسات تمويل دولية.

حيث يُتوقع أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبى قرضًا بقيمة 221 مليون يورو، بينما توفر الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 95 مليون يورو.

كما تخطط الهيئة لطرح المناقصة على شركات القطاع الخاص فى نوفمبر المقبل، مع بدء استقبال العروض الفنية والمالية من التحالفات الراغبة فى تنفيذ المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تسعى إلى تسريع إجراءات الترسية، حيث تستهدف توقيع العقود النهائية مع التحالف الفائز بحلول يناير المقبل، كحد أقصى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لتنفيذ المشروع كجزء من خطتها الاستثمارية للعام المالى الماضي، مع التركيز على تسريع إنجازه نظراً لأهميته الكبيرة فى تطوير شبكة النقل بالسكة الحديد.

يشمل المشروع تحديث خط السكة الحديد الذى يربط مدينة طنطا بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط، مروراً بمدينة المنصورة، ويتألف من قسمين: القسم الأول بين طنطا والمنصورة وهو مزدوج المسار، بينما القسم الثانى بين المنصورة ودمياط فهو خط مسار فردي. كما يتضمن المشروع تطوير أنظمة الإشارات التى تشمل 14 تقاطعًا رئيسيًا و92 تقاطعًا إضافيًا.