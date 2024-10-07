ارتفاع النفط بأكثر من 3%.. وخام برنت يحقق أعلى تسوية منذ منتصف يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، لتعزز مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي مع متابعة المستثمرين لتطورات الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرها على إمدادات الخام من المنطقة.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.7% أو 2.88 دولار، إلى 80.93 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ 13 يوليو (82.36 دولار).
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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 3.7% أو 2.76 دولار إلى 77.14 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 12 أغسطس (77.37 دولار).
وقال“آلان جيلدر” نائب رئيس أسواق النفط لدى“وود ماكينزي” لشبكة“سي إن بي سي”، إن السوق في الوقت الحالي لا تركز إلا على إمكانية ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، ولكن ليس من المحتمل حدوث ذلك.
وأشار إلى أن أسوأ سيناريو محتمل لأسعار النفط هو التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط الخام في العالم، وأي استهداف لهذا المضيق قد يكون له تأثير كبير على الأسعار.
وقال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا صاروخين على أهداف عسكرية في منطقة يافا، وجاء الإعلان بعد وقت قصير من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أفاد باعتراض صاروخ“أرض-أرض” أطلق من اليمن.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108755672
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