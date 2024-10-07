ارتفاع النفط بأكثر من 3%.. وخام برنت يحقق أعلى تسوية منذ منتصف يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، لتعزز مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي مع متابعة المستثمرين لتطورات الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرها على إمدادات الخام من المنطقة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.7% أو 2.88 دولار، إلى 80.93 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ 13 يوليو (82.36 دولار).

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 3.7% أو 2.76 دولار إلى 77.14 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 12 أغسطس (77.37 دولار).

وقال“آلان جيلدر” نائب رئيس أسواق النفط لدى“وود ماكينزي” لشبكة“سي إن بي سي”، إن السوق في الوقت الحالي لا تركز إلا على إمكانية ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، ولكن ليس من المحتمل حدوث ذلك.

وأشار إلى أن أسوأ سيناريو محتمل لأسعار النفط هو التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط الخام في العالم، وأي استهداف لهذا المضيق قد يكون له تأثير كبير على الأسعار.

وقال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا صاروخين على أهداف عسكرية في منطقة يافا، وجاء الإعلان بعد وقت قصير من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أفاد باعتراض صاروخ“أرض-أرض” أطلق من اليمن.

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