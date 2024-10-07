الصين تفرض قيوداً على سفر المعلمين والموظفين العموميين

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلبت السلطات الصينية من المعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام تسليم جوازات سفرهم، في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس“شي جين بينج” القواعد على حركة المواطنين، وفقاً لتقرير.
وحملة جمع جوازات السفر، التي تُنفذ بموجب ما يعرف بـ“قواعد إدارة السفر الشخصي إلى الخارج”، تسمح لمسؤولي الحكومة المحلية بتحديد من يمكنه السفر إلى الخارج، وعدد مرات السفر، وإلى أين يمكن أن يسافر.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي يزيد فيه“شي” من تدخل الدولة في الحياة اليومية للمواطنين في محاولة لتضيق الخناق على الفساد في المؤسسات الرسمية، كما يكثف جهاز أمن الدولة حملته ضد التجسس، بحسب“فايننشال تايمز”.
وقالت الصحيفة إن مقابلات أجرتها مع عاملين في القطاع العام الصيني، وإخطارات صادرة عن مكاتب التعليم في مدن عدة، تظهر أن القيود على السفر الدولي وُسعت بشكل كبير عن العام الماضي، لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108755671
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