الصين تفرض قيوداً على سفر المعلمين والموظفين العموميين

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت السلطات الصينية من المعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام تسليم جوازات سفرهم، في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس“شي جين بينج” القواعد على حركة المواطنين، وفقاً لتقرير.

وحملة جمع جوازات السفر، التي تُنفذ بموجب ما يعرف بـ“قواعد إدارة السفر الشخصي إلى الخارج”، تسمح لمسؤولي الحكومة المحلية بتحديد من يمكنه السفر إلى الخارج، وعدد مرات السفر، وإلى أين يمكن أن يسافر.

موضوعات200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ارتفاع النفط بأكثر من 3%.. وخام برنت يحقق أعلى تسوية منذ منتصف يوليو

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزيد فيه“شي” من تدخل الدولة في الحياة اليومية للمواطنين في محاولة لتضيق الخناق على الفساد في المؤسسات الرسمية، كما يكثف جهاز أمن الدولة حملته ضد التجسس، بحسب“فايننشال تايمز”.

وقالت الصحيفة إن مقابلات أجرتها مع عاملين في القطاع العام الصيني، وإخطارات صادرة عن مكاتب التعليم في مدن عدة، تظهر أن القيود على السفر الدولي وُسعت بشكل كبير عن العام الماضي، لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

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