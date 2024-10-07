استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الإثنين، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقليص المستثمرين توقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

وعند تسوية تداولات الجلسة المتقلبة، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 2666 دولارا للأوقية، بعدما تراجعت إلى 2657.30 دولار.

موضوعات200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا الصين تفرض قيوداً على سفر المعلمين والموظفين العموميين ارتفاع النفط بأكثر من 3%.. وخام برنت يحقق أعلى تسوية منذ منتصف يوليو

فيما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- مسجلًا 102.48 نقطة في الساعة 09:24 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى أن المخاطر أمام الاقتصاد الأمريكي، تحولت إلى احتمالية ارتفاع البطالة بدلًا من التضخم، وهو ما يتطلب الحفاظ على قوة سوق العمل الحالية.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، استبعاد الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية يومي 6 و7 نوفمبر، مع توقعات بخفضها ربع نقطة مئوية بنسبة 86.6% وتثبيتها بنسبة 13.4%.

المصدر: