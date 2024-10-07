استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الإثنين، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقليص المستثمرين توقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
وعند تسوية تداولات الجلسة المتقلبة، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 2666 دولارا للأوقية، بعدما تراجعت إلى 2657.30 دولار.
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فيما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- مسجلًا 102.48 نقطة في الساعة 09:24 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأشار“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى أن المخاطر أمام الاقتصاد الأمريكي، تحولت إلى احتمالية ارتفاع البطالة بدلًا من التضخم، وهو ما يتطلب الحفاظ على قوة سوق العمل الحالية.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، استبعاد الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية يومي 6 و7 نوفمبر، مع توقعات بخفضها ربع نقطة مئوية بنسبة 86.6% وتثبيتها بنسبة 13.4%.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108755670
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