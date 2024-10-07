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إسبانيا تقدم مقترحاً لتكامل أسواق رأس المال الأوروبية

10/7/2024 11:32:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت إسبانيا الإثنين، عن مقترح لتسريع مسار التكامل المالي الوثيق في الاتحاد الأوروبي بين الدول ذات التفكير المماثل، آملة في إنهاء الجمود بشأن توحيد أسواق رأس المال والائتمان في الكتلة.

سعى الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من عقد من الزمان إلى هدم الحواجز الوطنية في أسواق رأس المال، من أجل مساعدة الشركات على جمع التمويل، لكن جهود تشكيل“اتحاد أسواق رأس المال” أُجهضت بسبب رفض العديد من الدول.

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وقدمت مدريد الاقتراح بشكل رسمي اليوم، طالبة إنشاء آلية جديدة للسماح لثلاث دول أو أكثر بالمضي قدمًا في المبادرات المشتركة حتى إذا كانت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد حذرة، ويشمل المقترح أيضاً إنشاء نظام تصنيف ائتماني أوروبي.

وتأتي الخطوة بعد توصيات سياسية من رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين“ماريو دراجي” و”إنريكو ليتا”، اللذين حذرا من أن الكتلة تخاطر بالانحدار الاقتصادي إذا لم تتمكن من تحويل مدخراتها الخاصة إلى استثمارات إنتاجية.

من جانبه قال“كارلوس كويربو”، وزير الاقتصاد الإسباني المكلف باستعراض الاقتراح أمام وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، لصحيفة“فايننشال تايمز” إن تنفيذ التوصيات الإيطالية“مهمة ضخمة تنتظرنا جميعًا”.

وأشار إلى أن المقترح ينص على إنشاء“مختبر للتنافسية”، حيث يمكن للثلاث دول اختبار أفكار التعاون، قائلاً إنه سيساعد في تجنب“خطر الإحباط المحتمل” من بطء عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي.

المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108755669

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