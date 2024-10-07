إسبانيا تقدم مقترحاً لتكامل أسواق رأس المال الأوروبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إسبانيا الإثنين، عن مقترح لتسريع مسار التكامل المالي الوثيق في الاتحاد الأوروبي بين الدول ذات التفكير المماثل، آملة في إنهاء الجمود بشأن توحيد أسواق رأس المال والائتمان في الكتلة.
سعى الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من عقد من الزمان إلى هدم الحواجز الوطنية في أسواق رأس المال، من أجل مساعدة الشركات على جمع التمويل، لكن جهود تشكيل“اتحاد أسواق رأس المال” أُجهضت بسبب رفض العديد من الدول.
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وقدمت مدريد الاقتراح بشكل رسمي اليوم، طالبة إنشاء آلية جديدة للسماح لثلاث دول أو أكثر بالمضي قدمًا في المبادرات المشتركة حتى إذا كانت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد حذرة، ويشمل المقترح أيضاً إنشاء نظام تصنيف ائتماني أوروبي.
وتأتي الخطوة بعد توصيات سياسية من رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين“ماريو دراجي” و”إنريكو ليتا”، اللذين حذرا من أن الكتلة تخاطر بالانحدار الاقتصادي إذا لم تتمكن من تحويل مدخراتها الخاصة إلى استثمارات إنتاجية.
من جانبه قال“كارلوس كويربو”، وزير الاقتصاد الإسباني المكلف باستعراض الاقتراح أمام وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، لصحيفة“فايننشال تايمز” إن تنفيذ التوصيات الإيطالية“مهمة ضخمة تنتظرنا جميعًا”.
وأشار إلى أن المقترح ينص على إنشاء“مختبر للتنافسية”، حيث يمكن للثلاث دول اختبار أفكار التعاون، قائلاً إنه سيساعد في تجنب“خطر الإحباط المحتمل” من بطء عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108755669
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