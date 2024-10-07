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200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا

10/7/2024 11:32:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 200 مليون دولار لصالح حكومة سريلانكا في إطار عملية سياسة التنمية الثانية لتعزيز المرونة والاستقرار والتحول الاقتصادي للبلاد.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي – أن هذه هي العملية الثانية في سلسلة من جزئين بدأت في عام 2022، وتم صرف العملية الأولى، بإجمالي 500 مليون دولار، في يونيو وديسمبر 2023.

موضوعات متعلقة استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الصين تفرض قيوداً على سفر المعلمين والموظفين العموميين ارتفاع النفط بأكثر من 3%.. وخام برنت يحقق أعلى تسوية منذ منتصف يوليو

وتهدف عملية سياسة التنمية الثانية لتعزيز المرونة والاستقرار والتحول الاقتصادي إلى دعم الإصلاحات التي تعمل على تحسين الحوكمة الاقتصادية وتعزيز النمو والقدرة التنافسية وحماية الفقراء والضعفاء، مما يساعد في بناء مرونة سريلانكا وتعزيز الاقتصاد العادل.

وتركز العملية على تحسين الحوكمة الاقتصادية لخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة واستعادة ثقة المستثمرين من خلال الإصلاحات الرئيسية، حيث تشمل تلك الإجراءات سن قانون جديد لإدارة الدين العام لتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتراض، وتنفيذ إصلاحات إدارة الضرائب لتعزيز الإيرادات، ومعالجة مخاطر القطاع المالي من خلال تشديد حدود المقترض الواحد وتحسين آليات حل القروض المتعثرة.

ولتحسين مستويات المعيشة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، تتضمن العملية إجراء تعديلات على قانون الاتصالات وقانون جديد للكهرباء لتحسين الخدمات في هذه الأسواق، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال التخلص التدريجي من التعريفات الجمركية وخفض الرسوم الجمركية.

المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108755668

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