ليالي تضيء دبي بمتجر جديد في برجمان وتطلق عروضًا ذهبية ساحرة احتفالًا بمهرجان ديوالي

(MENAFN
- Thedoersgroup) افتتحت مَجوهَرَات ليالي متجر جديد في برجمان مول، أحد وجهات التسوق التاريخية والرمزية في دبي، ويمثل هذا التوسع مرحلة مهمة في مسيرة العلامة التجارية، حيث يعكس التزامها المستمر بجعل المجوهرات الفاخرة أقرب إلى عملائها عشاق الذوق الرفيع.
وفي تصريح إلى أنوراج سينها، المدير التنفيذي لدار مجوهرات ليالي قال فيه: "سعداء بتقديم تجربة جديدة من مجوهرات ليالي إلى أجواء مول برجمان النابضة بالحياة. يعكس المتجر الجديد حرصنا القوي لتزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق فاخرة. وأود التنويه إلى أن موقع برجمان مول المركزي وتراثه الغني يجعلانه المكان المثالي لتوسع علامتنا التجارية."
يعرض المتجر الجديد في برجمان مول مجموعات متنوعة من مجوهرات ليالي الراقية، والتي تمزج بين التصاميم المعاصرة والتقليدية والتي تقدم شيئًا مميزًا لكل محبي المجوهرات. وسيجد الزوار أرقى التشكيلات التي تجمع بشكل جميل بين الحرفية الدقيقة والأناقة الحديثة، وتُضفي جمالاً ورقة على كل سيدة.
إطلاق حملة ديوالي بلوك باستير
بالتزامن مع الافتتاح، كشفت مجوهرات ليالي عن حملة ترويجية بمناسبة مهرجان ديوالي، حيث يمكن للعملاء الذين يزورون المتجر الجديد وجميع متاجر ليالي الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بعروض استثنائية وحصرية.
تقدم الحملة الترويجية باقة من العروض لمكافأة المتسوقين على مشترياتهم خلال هذه المناسبة. يمكن للعملاء الاستمتاع بالعروض الحصرية التالية:
اشترِ ما بين 3000 درهم و7000 درهم: استلم عملة ذهبية بقيمة 1 غرام.
اشترِ ما بين 7001 درهم و10000 درهم: استلم عملة ذهبية بقيمة 2 غرام.
اشترِ ما بين 10001 درهم و12000 درهم: استلم عملة ذهبية بقيمة 3 غرام.
اشترِ بأكثر من 12001 درهم: استلم عملة ذهبية بقيمة 4 غرام.
وأضاف سينها: "ندرك جيداً بأن مهرجان ديوالي هو وقت الفرح والازدهار والتآلف، ونريد أن نجعل هذا الموسم الاحتفالي أكثر تميزًا من خلال منح عملائنا الفرصة للاحتفال بأسلوب أنيق مع مجوهرات مصممة بشكل رقيق ومبتكر. وأود التنويه إلى أن عروضنا الخاصة مصممة لمنح عملائنا ليس فقط قطعًا رائعة، ولكن أيضًا رمزًا من الذهب ليعبر عن الرخاء والحظ السعيد للسنة المقبلة."
عرض الحرفية الرائعة
سيعرض المتجر الجديد في برجمان مول أبرز تشكيلات المجوهرات من ليالي، وسواء كان العملاء يبحثون عن إبداع مبهر لمناسبة خاصة أو هدية فريدة لأحبائهم أو قطعة لا تُنسى لمجموعتهم الشخصية، فإن مجوهرات ليالي توفر لهم كل ما يحلمون به من قطع جديدة وتتميز بجمالها ورقتها.
افتتاح متجر برجمان الكبير وإطلاق حملة مهرجان ديوالي يبرزان التزام مجوهرات ليالي بتوفير تجربة فاخرة ومميزة لعملائها. من خلال حرفيتها الفائقة، والخدمة الشخصية، والعروض الاحتفالية الرائعة، تواصل ليالي ريادتها في عالم المجوهرات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.
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