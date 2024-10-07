مركّب غذائي يطيل العمر ويحمي من ألزهايمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت أبحاث أجراها علماء في كلية الصيدلة بجامعة إشبيلية في إسبانيا بالتعاون مع فريق الدكتورة مارينا إزكورا في كنت بالمملكة المتحدة أن مركّب الكاروتينويد فيتوين (carotenoid phytoene) يزيد العمر الافتراضي للديدان الأسطوانية، وهي نموذج حيواني يستخدم لدراسة مرض ألزهايمر، كما ويمكن أن يبطئ ظهور الشلل المرتبط بتكوين لويحات الأميلويد المرتبطة بألزهايمر.

ونشرت هذه النتائج في مجلة مضادات الأكسدة في 31 يوليو/تموز الماضي.





** الكاروتينويد فيتوين

الكاروتينات هي مركبات شائعة ومتعددة الاستخدامات، وتصنع منها مركّبات أخرى تعرف بالأبوكاروتينات.

وتلعب كل من الكاروتينات والأبوكاروتينات أدوارا رئيسية في عمليات أساسية لنمو النباتات ومرونتها، كما تعمل الكاروتينات كأصباغ تساهم في ألوان العديد من الخضروات والفواكه، وكعناصر غذائية مهمة في الأطعمة، على سبيل المثال ينتج منها فيتامين "إيه".

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الكاروتينات تمتلك خصائص تعزز الصحة وتساهم في التخفيف أو تقليل خطر الإصابة بأمراض متنوعة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الجلد والعظام واضطرابات العين والاضطرابات الأيضية والتدهور المعرفي، وغيرها.













ويمكن أن تساهم هذه المركّبات في تحسين صحة البشرة ولونها والمعايير الجمالية الأخرى، وبالتالي تحظى الكاروتينات باهتمام كبير في تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة للاستهلاك البشري، بما في ذلك الأغذية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات النباتية ومستحضرات التجميل أو مستحضرات التجميل الغذائية.

والفيتون هو أحد الكاروتينات ولكنه على النقيض من معظم الكاروتينات الأخرى، فهو عديم اللون، ولا يساهم في الألوان المميزة للأطعمة الغنية بالكاروتينات، ويُنظر إليه عموما على أنه مادة أولية بدون نشاط حيوي في جسم الإنسان.

ويوجد الفيتوين في أطعمة مثل الطماطم والجزر والمشمش والفلفل الأحمر والبرتقال وفاكهة الباشن، وهو مركّب يُمتص بكفاءة ويوجد في العديد من الأنسجة، بما في ذلك الجلد، إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.





** الطحالب

وقام الباحثون باختبار الفيتويين النقي ومستخلصات غنية بهذا الكاروتينويد المستخلصة من الطحالب الدقيقة.

وقد لوحظت زيادة في طول عمر الديدان الأسطوانية بنسبة تتراوح بين 10 و18.6%، وتقليل التأثير السام للبروتينات الموجودة في لويحات الأميلويد بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وتقول الباحثة الدكتورة باولا مابيلي برام من جامعة إشبيلية -وفقا لموقع يوريك ألرت- "هذه نتائج أولية مثيرة للغاية، ونحن نسعى إلى الحصول على تمويل لمواصلة هذا الخط من البحث ومعرفة الآليات التي تنتج هذه التأثيرات من خلالها".





** الديدان الأسطوانية لدراسة ألزهايمر

في عام 1965 اختار سيدني برينر الديدان الأسطوانية (Caenorhabditis elegans) ككائن نموذجي لدراسة تطور وسلوك الحيوانات لأسباب أصبحت معروفة الآن.

وهذه الديدان -التي تعيش في التربة- قدمت إمكانيات كبيرة للتحليل الجيني، جزئيا بسبب دورة حياتها السريعة (3 أيام) وحجمها الصغير (1.5 ملم في الطول عند البلوغ)، وسهولة تربيتها في المختبر.