قيس سعيّد رئيسا لتونس لولاية ثانية.. فاز بنسبة 90.7% من الأصوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬يحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬90‭.‬7‭% ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬رئاسي‭ ‬غاب‭ ‬فيه‭ ‬التنافس‭ ‬وسجلت‭ ‬نسبة‭ ‬إقبال‭ ‬متدنية‭. ‬

واقترع‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬لصالح‭ ‬سعيّد،‭ ‬بينما‭ ‬نال‭ ‬منافسه‭ ‬المسجون‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭ ‬197‭ ‬ألف‭ ‬صوت‭ (‬7.35%‭)‬،‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬52‭ ‬ألفا‭ (‬1.97%‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭. ‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬28‭.‬8‭%‬،‭ ‬وهي‭ ‬الأدنى‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬نظام‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬65%‭ ‬من‭ ‬المسجلين‭ (‬9.7‭ ‬ملايين‭ ‬ناخب‭) ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬36‭ ‬و60‭ ‬عاما،‭ ‬بينما‭ ‬قاطعتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و36‭ ‬عاما‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬سوى‭ ‬6‭% ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬سعيّد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬

وتنافس‭ ‬سعيّد‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬مع‭ ‬المغزاوي‭ (‬59‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬والمهندس‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬زمال‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬تزوير‮»‬‭ ‬تزكيات‭ ‬شعبية‭ ‬ضرورية‭ ‬للترشح‭ ‬للانتخابات‭. ‬

وإثر‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬سعيّد‭ ‬بولاية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬خرج‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الرئيس‭ ‬للاحتفال‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الحبيب‭ ‬بورقيبة‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬

وانضم‭ ‬سعيّد‭ ‬الى‭ ‬أنصاره‭ ‬وسط‭ ‬الشارع‭ ‬رافعا‭ ‬علم‭ ‬بلاده،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬ما‭ ‬تعيشه‭ ‬تونس‭ ‬هو‭ ‬استكمال‭ ‬للثورة‭ ‬وسنواصل‭ ‬ونشيد‭ ‬ونطهّر‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬المفسدين‭ ‬والمتآمرين‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬تونس‭ ‬ستبقى‭ ‬حرّة‭ ‬مستقلة‭ ‬أبد‭ ‬الدهر‭ ‬ولن‭ ‬تقبل‭ ‬بالتدخل‭ ‬الخارجي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬اعتبر‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬حاتم‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرعية‭ ‬الانتخابات‭ ‬مشوهة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬المرشحين‭ ‬البارزين‮»‬‭. ‬ويلفت‭ ‬النفطي‭ ‬إلى‭ ‬امكانية‭ ‬حصول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تتويج‭ ‬سعيّد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وبافتراض‭ ‬صحة‭ ‬النتائج،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬سعيّد‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬حجم‭ ‬القاعدة‭ ‬الانتخابية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬إدارة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬نبيلة‭ ‬نصرلي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬أخذت‭ ‬علما‮»‬‭ ‬بالانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنزاهة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬يتعرّض‭ ‬سعيّد‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬معارضين‭ ‬ومن‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لأنه‭ ‬كرّس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬مع‭ ‬خصومه،‭ ‬وخصوصا‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامي‭ ‬المحافظ‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬من‭ ‬التحوّل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عقب‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬عملية‭ ‬قبول‭ ‬ملفات‭ ‬المرشحين‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬اتهامها‭ ‬بالانحياز‭ ‬الكامل‭ ‬لسعيّد‭ ‬حين‭ ‬رفضت‭ ‬قرارا‭ ‬قضائيا‭ ‬بإعادة‭ ‬قبول‭ ‬مرشحين‭ ‬معارضين‭ ‬بارزين‭. ‬

وتشير‭ ‬إحصاءات‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬شخصا‭ ‬هم‭ ‬بالفعل‭ ‬محتجزون‭ ‬لدوافع‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬لممارسة‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تونس‭.‬