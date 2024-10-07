خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى ((نقطة الصفر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (الوكالات): قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل أمس إن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته الحركة على إسرائيل قبل عام، أعاد إسرائيل إلى «نقطة الصفر».
وقال مشعل في كلمة متلفزة في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر: إن «طوفان الأقصى أعاد الاحتلال إلى نقطة الصفر وهدد وجوده».
واعتبر مشعل، وهو الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، أن «طوفان الأقصى رد طبيعي على الاحتلال وتسارع مخططاته في الاستيطان والحصار والعدوان على الأقصى وتصفية القضية وتصاعد جرائم التنكيل بالأسرى».
وأضاف أنه أيضا «نقلة موضوعية في مسار تطور المقاومة وتراكم قوتها وخبرتها وإبداعها وفي ظل إصرار قيادتها على استراتيجية التحرير والتخلص من الاحتلال»، مشيرا إلى أن «المقاومة في غزة دليل حي على القدرة على بناء القوة خلال الظروف الصعبة والقاهرة».
وأضاف أن «الحركة قدمت رئيسها والكثير من كوادرها ومجاهديها شهداء فداء للقدس والأرض ودفعنا أثمانا باهظة خلال معركة الطوفان لكن خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو استراتيجية».
وإذ أكد أن إسرائيل تريد من الجميع أن يكونوا خاضعين لها في المنطقة، لفت مشعل إلى أن إسرائيل «تتآمر على مصر وتريد أن تُفقد قناة السويس قيمتها بالبحث عن البدائل، وتُنذر الأردن بتهجير أهل الضفة إليها، وتعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان». وأشاد مشعل بمن ناصروا الفلسطينيين بالسلاح وساندوا غزة.
وفي السابع من أكتوبر 2023، اقتحم مسلحون من حركة حماس بلدات وقرى إسرائيلية قريبة من الحدود مع غزة، ما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وأمس أعلنت حركة حماس إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل. وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت أيضا صواريخ على سديروت ونير عام وبلدات إسرائيلية أخرى بالقرب من غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض خمسة صواريخ أطلقت من غزة.
ويشير إطلاق الصواريخ إلى استمرار قدرة فصائل المقاومة على الرد على الرغم من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عام على قطاع غزة.
وبعد وقت قصير من إطلاق الصواريخ، وسع جيش الاحتلال أوامر الإخلاء في جباليا لتشمل مناطق في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في الشمال.
وقال سكان إن القوات الإسرائيلية قصفت جباليا من الجو والبر، وقال مسعفون إن عدة فلسطينيين استشهدوا فيما لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى بعضهم.
وفي وقت لاحق أمس، قال مسعفون فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين غربي جباليا.
كذلك أمر جيش الاحتلال السكان في بعض الأحياء الشرقية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم، وبدأت العديد من العائلات في تحميل أمتعتها على عربات تجرها الحمير وعربات «التوك توك».
وقال مسعفون فلسطينيون إن إسرائيل شنت غارة جوية على خيام في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط القطاع، حيث يلوذ مليون نازح، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا.
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