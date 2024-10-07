خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى ((نقطة الصفر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬الوكالات‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬خالد‭ ‬مشعل‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬أعاد‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬الصفر‮»‬‭.

‬وقال‭ ‬مشعل‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭: ‬إن‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬أعاد‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬وهدد‭ ‬وجوده‮»‬‭.

‬واعتبر‭ ‬مشعل،‭ ‬وهو‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬رد‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتسارع‭ ‬مخططاته‭ ‬في‭ ‬الاستيطان‭ ‬والحصار‭ ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬الأقصى‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬وتصاعد‭ ‬جرائم‭ ‬التنكيل‭ ‬بالأسرى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬نقلة‭ ‬موضوعية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تطور‭ ‬المقاومة‭ ‬وتراكم‭ ‬قوتها‭ ‬وخبرتها‭ ‬وإبداعها‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬إصرار‭ ‬قيادتها‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحرير‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دليل‭ ‬حي‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬القوة‭ ‬خلال‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬والقاهرة‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬قدمت‭ ‬رئيسها‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬كوادرها‭ ‬ومجاهديها‭ ‬شهداء‭ ‬فداء‭ ‬للقدس‭ ‬والأرض‭ ‬ودفعنا‭ ‬أثمانا‭ ‬باهظة‭ ‬خلال‭ ‬معركة‭ ‬الطوفان‭ ‬لكن‭ ‬خسائرنا‭ ‬تكتيكية‭ ‬وخسائر‭ ‬العدو‭ ‬استراتيجية‮»‬‭. ‬

وإذ‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬خاضعين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لفت‭ ‬مشعل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تتآمر‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تُفقد‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬قيمتها‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬البدائل،‭ ‬وتُنذر‭ ‬الأردن‭ ‬بتهجير‭ ‬أهل‭ ‬الضفة‭ ‬إليها،‭ ‬وتعتدي‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬مشعل‭ ‬بمن‭ ‬ناصروا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالسلاح‭ ‬وساندوا‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬اقتحم‭ ‬مسلحون‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬بحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬رهينة‭.

‬وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إطلاق‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬وذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬أصيبا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬أيضا‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬سديروت‭ ‬ونير‭ ‬عام‭ ‬وبلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬اعترض‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬

ويشير‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬قدرة‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

‬وبعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ،‭ ‬وسع‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬جباليا‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر،‭ ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬رجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بعضهم‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬غربي‭ ‬جباليا‭. ‬

كذلك‭ ‬أمر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬بمدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم،‭ ‬وبدأت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬تحميل‭ ‬أمتعتها‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬تجرها‭ ‬الحمير‭ ‬وعربات‭ ‬‮«‬التوك‭ ‬توك‮»‬‭.

‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬خيام‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬يلوذ‭ ‬مليون‭ ‬نازح،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬11‭ ‬شخصا‭. ‬