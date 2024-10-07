فان فوندرين مدربا جديدا لشالكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): أعلن نادي شالكة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم تعيين الهولندي كيس فان فوندرين مديرا فنيا جديدا للفريق.
وسبق أن عمل فان فوندرين البالغ من العمر 55 عاما مدربا لمنتخبي هولندا للشباب تحت 18 و17 عاما، وكانت آخر تجاربه مع الفريق بالعمل في ناديي جو أهيد إيجلز وهيرنفين.
وسيخلف المدرب الهولندي نظيره البلجيكي كارل جيرايرتس الذي اضطر إلى الرحيل لسوء نتائج الفريق في بداية الموسم، وتحسنت النتائج نسبيا تحت قيادة المدرب المؤقت جاكوب فيمبل، ليتقدم الى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بدوري الدرجة الثانية.
وقال بن مانجا مدير التخطيط لفريق شالكة «نحن مقتنعون تماما بأن فان فوندرين هو الشخص المناسب لتولي هذه المسؤولية»، مضيفا أن ناديه يحتاج إلى مدرب لديه خبرات كبيرة في تطوير اللاعبين.
من جانبه قال فان فوندرين «المفاوضات مع مسؤولي شالكة كانت مثمرة وفي إطار من الثقة، وكونا فكرة عن كيفية العمل مع الفريق بعد تحليل جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم».
وأضاف المدرب الهولندي «تولي المسؤولية في منتصف الموسم تحد كبير، لكننا سنعمل بثقة وقناعة».
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