فان فوندرين مدربا جديدا لشالكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬شالكة‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعيين‭ ‬الهولندي‭ ‬كيس‭ ‬فان‭ ‬فوندرين‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬جديدا‭ ‬للفريق‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬فان‭ ‬فوندرين‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخبي‭ ‬هولندا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬و17‭ ‬عاما،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬تجاربه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬جو‭ ‬أهيد‭ ‬إيجلز‭ ‬وهيرنفين‭.‬

وسيخلف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬نظيره‭ ‬البلجيكي‭ ‬كارل‭ ‬جيرايرتس‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬الرحيل‭ ‬لسوء‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتحسنت‭ ‬النتائج‭ ‬نسبيا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬جاكوب‭ ‬فيمبل،‭ ‬ليتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬مانجا‭ ‬مدير‭ ‬التخطيط‭ ‬لفريق‭ ‬شالكة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬فان‭ ‬فوندرين‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لتولي‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬لديه‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬فان‭ ‬فوندرين‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬شالكة‭ ‬كانت‭ ‬مثمرة‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬الثقة،‭ ‬وكونا‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬تولي‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭ ‬تحد‭ ‬كبير،‭ ‬لكننا‭ ‬سنعمل‭ ‬بثقة‭ ‬وقناعة‮»‬‭.‬

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