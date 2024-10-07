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انسحاب أوباميكانو من تشكيلة فرنسا

10/7/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وسيحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬لويك‭ ‬باديه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬اليمنى‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬3-3‭)‬،‭ ‬ترك‭ ‬أوباميكانو‭ (‬26‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬هدفين‭) ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭ ‬لمصلحة‭ ‬مدافع‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬الإتحاد‭ ‬المحلي‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لباديه‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استدعي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬تجمّع‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ليحلّ‭ ‬مكان‭ ‬ويسلي‭ ‬فوفانا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬آنذاك،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وغاب‭ ‬للسبب‭ ‬عينه‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬إيطاليا‭ (‬3-1‭).‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬قد‭ ‬منح‭ ‬نجمه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الأخيرتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والليغا‭.‬

تُواجه‭ ‬فرنسا‭ ‬نظيرتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

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