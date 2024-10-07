انسحاب أوباميكانو من تشكيلة فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): سيغيب لاعب بايرن ميونيخ الألماني دايو أوباميكانو عن مباراتي المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل وبلجيكا وسيحلّ مكانه لويك باديه، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الإثنين.
بعد تعرضه لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليمنى خلال المواجهة الأخيرة لفريقه أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (3-3)، ترك أوباميكانو (26 مباراة دولية مع هدفين) مكانه في القائمة المكوّنة من 23 لاعبا لمصلحة مدافع إشبيلية الإسباني، وفقا لبيان الإتحاد المحلي.
ولم يسبق لباديه الفائز بالميدالية الفضية مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس، أن خاض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، إلا أنه استدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة «الديوك» في تجمّع سبتمبر الماضي ليحلّ مكان ويسلي فوفانا بسبب الإصابة آنذاك، لكنه عاد وغاب للسبب عينه قبل مواجهة إيطاليا (3-1).
وكان المدرب ديدييه ديشان قد منح نجمه كيليان مبابي الراحة في النافذة المقبلة، على الرغم من مشاركة قائد المنتخب الفرنسي في مباراتي فريقه ريال مدريد الإسباني الأخيرتين في دوري أبطال أوروبا والليغا.
تُواجه فرنسا نظيرتها إسرائيل في بودابست الخميس قبل أن تلتقي بلجيكا في بروكسل في 14 الحالي ضمن دوري الأمم الأوروبية.
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