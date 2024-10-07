مدرب برايتون يطالب لاعبيه بالتركيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): طالب الألماني فابيان هورزلر، المدير الفني لفريق برايتون، لاعبيه بمواصلة التركيز وذلك بعد صعود الفريق للمركز السادس ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوز مثير على توتنهام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الفريق كان قريبا من تلقي الخسارة الثانية على التوالي وذلك بعد تقدم توتنهام بهدفين، لكن برايتون نجح في العودة بأداء أكثر من رائع في الشوط الثاني.
وسجل ياكوبا مينتاه هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48، فيما سجل زميله جورجينيو روتر هدف التعادل بعد عشر دقائق، قبل أن يسجل داني ويلبك هدف الفوز في الدقيقة 66.
وكان المدرب الألماني هورزلر، أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي (31 عاما)، قد حقق فوزا في الدقائق الأخيرة على مانشستر يونايتد كما تعادل مع أرسنال على ملعبه، لكن المدرب الجديد للفريق رفض الانجراف خلف تلك النتائج.
وقال هورزلر: «البطولة تنافسية للغاية يجب عليك العمل بجد من أجل اكتساب القوة والدافع وحينما يكون لديك ذلك يجب عليك استخدامه».
وأضاف: «مرة أخرى حينما ننظر إلى الأداء فهو جيد للغاية والأمر يتعلق الآن بمواصلة التحسن، والتركيز على العملية التي نقوم بها وليس النتائج فقط ومن ثم سنرى ما سيحدث».
وتابع مدرب برايتون: «بالطبع لدي الكثير من الثقة والإيمان بإمكانيات هذا الفريق».
وأوضح: «في النهاية لا أحكم على أداء الفريق من خلال النتيجة لأنني مقتنع تماما أنه إذا ركزت على العملية وحاولت التطور ستأتي النتائج لاحقا».
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