مدرب برايتون يطالب لاعبيه بالتركيز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬طالب‭ ‬الألماني‭ ‬فابيان‭ ‬هورزلر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬برايتون،‭ ‬لاعبيه‭ ‬بمواصلة‭ ‬التركيز‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صعود‭ ‬الفريق‭ ‬للمركز‭ ‬السادس‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدفين،‭ ‬لكن‭ ‬برايتون‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بأداء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وسجل‭ ‬ياكوبا‭ ‬مينتاه‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬48،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬زميله‭ ‬جورجينيو‭ ‬روتر‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬داني‭ ‬ويلبك‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هورزلر،‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ (‬31‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬كما‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬ملعبه،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للفريق‭ ‬رفض‭ ‬الانجراف‭ ‬خلف‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭.‬

وقال‭ ‬هورزلر‭: ‬‮«‬البطولة‭ ‬تنافسية‭ ‬للغاية‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اكتساب‭ ‬القوة‭ ‬والدافع‭ ‬وحينما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬استخدامه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حينما‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬فهو‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬والأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬الآن‭ ‬بمواصلة‭ ‬التحسن،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬وليس‭ ‬النتائج‭ ‬فقط‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والإيمان‭ ‬بإمكانيات‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لا‭ ‬أحكم‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النتيجة‭ ‬لأنني‭ ‬مقتنع‭ ‬تماما‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬وحاولت‭ ‬التطور‭ ‬ستأتي‭ ‬النتائج‭ ‬لاحقا‮»‬‭.‬