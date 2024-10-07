Tuesday, 08 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهدوء يسيطر على أجواء بايرن

10/7/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدد‭ ‬مسؤولو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أي‭ ‬شعور‭ ‬بالقلق‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬وعجزه‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وسط‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأن‭ ‬أسلوب‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬سينجح‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

استهل‭ ‬بايرن‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ثم‭ ‬الخسارة‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬واستقبل‭ ‬هدفا‭ ‬متأخرا‭ ‬أمام‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬3/3،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬البلجيكي‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬لنبقى‭ ‬هادئين‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬أزمة،‭ ‬فأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتواجد‭ ‬داخلها‮»‬‭.‬

وسلط‭ ‬موقع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬تظهر‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬حيث‭ ‬لمس‭ ‬لاعبو‭ ‬بايرن‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬المنافس‭ ‬69‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬لفرانكفورت،‭ ‬ولمس‭ ‬الكرة‭ ‬632‭ ‬تمريرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬ملعب‭ ‬المنافس‭ ‬مقابل‭ ‬94‭ ‬لفرانكفورت،‭ ‬و11‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬محاولة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬محاولات‭ ‬لمنافسه‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬3‭/‬3،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬هدفين‭ ‬وهوجو‭ ‬إيتكيكيتي‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬مرتدة،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬كيم‭ ‬مين‭ ‬جاي‭ ‬ودايوت‭ ‬أوباميكانو‭ ‬ومايكل‭ ‬أوليسي‭ ‬أهداف‭ ‬بايرن‭ ‬الثلاثة‭.‬

وأضاف‭ ‬كومبابي‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬وجيدا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عدد‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لنا‭ ‬ومعدل‭ ‬ركض‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالنتائج،‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬الأداء‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬سنحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬علينا‭ ‬إتقان‭ ‬كافة‭ ‬جوانب‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬اللعب،‭ ‬والسماح‭ ‬باستقبال‭ ‬فرص‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬لأعرف‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬الأداء‭ ‬بنفس‭ ‬الإيقاع‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث