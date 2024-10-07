الهدوء يسيطر على أجواء بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدد‭ ‬مسؤولو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أي‭ ‬شعور‭ ‬بالقلق‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬وعجزه‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وسط‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأن‭ ‬أسلوب‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬سينجح‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

استهل‭ ‬بايرن‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ثم‭ ‬الخسارة‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬واستقبل‭ ‬هدفا‭ ‬متأخرا‭ ‬أمام‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬3/3،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬البلجيكي‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬لنبقى‭ ‬هادئين‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬أزمة،‭ ‬فأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتواجد‭ ‬داخلها‮»‬‭.‬

وسلط‭ ‬موقع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬تظهر‭ ‬السيطرة‭ ‬التامة‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬حيث‭ ‬لمس‭ ‬لاعبو‭ ‬بايرن‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬المنافس‭ ‬69‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬لفرانكفورت،‭ ‬ولمس‭ ‬الكرة‭ ‬632‭ ‬تمريرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬ملعب‭ ‬المنافس‭ ‬مقابل‭ ‬94‭ ‬لفرانكفورت،‭ ‬و11‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬محاولة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬محاولات‭ ‬لمنافسه‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬3‭/‬3،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬هدفين‭ ‬وهوجو‭ ‬إيتكيكيتي‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬مرتدة،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬كيم‭ ‬مين‭ ‬جاي‭ ‬ودايوت‭ ‬أوباميكانو‭ ‬ومايكل‭ ‬أوليسي‭ ‬أهداف‭ ‬بايرن‭ ‬الثلاثة‭.‬

وأضاف‭ ‬كومبابي‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬وجيدا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عدد‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لنا‭ ‬ومعدل‭ ‬ركض‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالنتائج،‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬الأداء‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬سنحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬علينا‭ ‬إتقان‭ ‬كافة‭ ‬جوانب‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬اللعب،‭ ‬والسماح‭ ‬باستقبال‭ ‬فرص‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬لأعرف‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬الأداء‭ ‬بنفس‭ ‬الإيقاع‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬