الهدوء يسيطر على أجواء بايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): بدد مسؤولو بايرن ميونخ أي شعور بالقلق بعد تراجع نتائج الفريق وعجزه عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات وسط ثقة كبيرة بأن أسلوب السيطرة التامة سينجح على المدى البعيد.
استهل بايرن الموسم الحالي بستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات قبل أن يتعادل مع باير ليفركوزن حامل لقب الدوري بنتيجة 1/1 ثم الخسارة بهدف أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، واستقبل هدفا متأخرا أمام آينتراخت فرانكفورت في مباراة انتهت بالتعادل 3/3، أمس الأحد.
وقال البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق «لنبقى هادئين»، وأضاف توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ «إذا كانت هذه أزمة، فأنا سعيد بالتواجد داخلها».
وسلط موقع بايرن ميونخ على شبكة الإنترنت الضوء على أرقام تظهر السيطرة التامة للفريق أمام فرانكفورت، حيث لمس لاعبو بايرن الكرة داخل منطقة جزاء المنافس 69 مرة مقابل 8 مرات لفرانكفورت، ولمس الكرة 632 تمريرة في نصف ملعب المنافس مقابل 94 لفرانكفورت، و11 ركلة ركنية، إضافة إلى 24 محاولة على المرمى مقابل 6 محاولات لمنافسه.
ومع ذلك انتهت المباراة بالتعادل 3/3، حيث سجل عمر مرموش هداف الدوري هدفين وهوجو إيتكيكيتي هدفا من ثلاث هجمات مرتدة، بينما أحرز كيم مين جاي ودايوت أوباميكانو ومايكل أوليسي أهداف بايرن الثلاثة.
وأضاف كومبابي «قدم الفريق أداء رائعا وجيدا للغاية على مستوى عدد الفرص التي سنحت لنا ومعدل ركض لاعبي فريقي».
وتابع «أدرك تماما أن الحكم النهائي مرتبط بالنتائج، ولكن أعتقد أنه إذا واصلنا الأداء بهذه الطريقة، سنحقق العديد من الانتصارات».
وشدد المدرب البلجيكي «بالطبع علينا إتقان كافة جوانب السيطرة على اللعب، والسماح باستقبال فرص أقل».
وواصل «لدي خبرة كافية لأعرف أنه إذا واصلنا الأداء بنفس الإيقاع سنصل إلى مكانة أخرى».
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