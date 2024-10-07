ليبرون يسلّم الشعلة إلى ابنه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فعلها‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬التاريخ،‭ ‬وخاض‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجله‭ ‬الأكبر‭ ‬بروني‭! ‬صحيح‭ ‬أنّها‭ ‬مجرّد‭ ‬مباراة‭ ‬تحضيرية‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬لكنها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬باتت‭ ‬مدوّنة‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬فهل‭ ‬ينجح‭ ‬بروني‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬شعلة‭ ‬والده‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬تطاله؟

يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬كان‭ ‬الجمهور‭ ‬بانتظار‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬ليكرز‭ ‬انتداب‭ ‬بروني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬55‭ ‬ضمن‭ ‬الدرافت‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬وأصبح‭ ‬الأمر‭ ‬حقيقة‭ ‬ثابتة‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬ليبرون‭ ‬ونجله‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الاعدادية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬ليكرز‭ ‬بفينيكس‭ ‬صنز،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬صادف‭ ‬أيضا‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬بروني‭ ‬العشرين‭.‬

وقال‭ ‬ليبرون‭ ‬‮«‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬ووقفنا‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭. ‬نظرتُ‭ ‬إليه‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬مايتركس‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭. ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬حقيقي‭. ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ليبرون‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬ابنه‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬لعامين‭ ‬مع‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬لكلينا،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لعائلتنا‭... ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬لن‭ ‬أنساها‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬ليكرز‭ ‬خسر‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬114‭-‬118‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬المكاسب‭ ‬كانت‭ ‬كبيرة‭.‬

بلغة‭ ‬الأرقام،‭ ‬أنهى‭ ‬ليبرون‭ ‬المباراة‭ ‬بصورة‭ ‬استثنائية‭ ‬أيضا‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اللعب،‭ ‬لكنّ‭ ‬نجله‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬لعب‭.‬

ورغم‭ ‬الصعوبة‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬بروني،‭ ‬لكنّ‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬الجديد‭ ‬جي‭ ‬جي‭ ‬ريديك‭ ‬كان‭ ‬فخورا‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬‮«‬يشرفني‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬التاريخية‮»‬‭.‬

‮«‬فرحة‭ ‬عارمة‮»‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كمشجع‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يقول‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬استمرارية‭ ‬ليبرون،‭ ‬وروحه‭ ‬التنافسية‭. ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬مقدار‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬بروني‭ ‬أن‭ ‬يبذله‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جيمس‭ ‬جونيور‭ ‬يحارب‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لفرض‭ ‬ذاته‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬ليبرون‭ ‬على‭ ‬شهرته،‭ ‬فاعتبر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬يستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬كحافز‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬بروني‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آخذ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ (...) ‬وأحوله‭ ‬إلى‭ ‬شيء‭ ‬يغذيني‮»‬‭.‬

شهدت‭ ‬مسيرة‭ ‬بروني‭ ‬القصيرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬ليكرز‭ ‬تشكيكا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬والمتابعين‭ ‬حول‭ ‬أهليته‭ ‬أو‭ ‬جاهزيته‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬





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