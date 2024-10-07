نجمات التنس يبحثن عن النجاح مع مدربين جدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انفصلت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا،‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬بعد‭ ‬تعاون‭ ‬دام‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬فيما‭ ‬استهلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬والأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭.‬

وتخلصت‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬مدربيهن،‭ ‬ما‭ ‬سلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبات‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬وراءهن‭.‬

وكانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعلن‭ ‬الخبر،‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬أنهت‭ ‬علاقتها‭ ‬بمدربها‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭ ‬بعد‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬ناجحة‭.‬

ولم‭ ‬تكشف‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬خمس‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬سبب‭ ‬الانفصال،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬احرازها‭ ‬لقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬تراجع‭ ‬مستواها‭.‬

ولم‭ ‬تدافع‭ ‬ابنة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬بديل‭.‬

وارتبط‭ ‬اسمها‭ ‬بالمدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فيم‭ ‬فيسيت‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬متاحا‭ ‬مذ‭ ‬تخلت‭ ‬عنه‭ ‬أوساكا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وينتظر‭ ‬اللاعبون‭ ‬عادة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬لإجراء‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬تغييرات،‭ ‬لكن‭ ‬أوساكا‭ ‬وغوف‭ ‬وصلتا‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬جديدين‭.‬

وحصدت‭ ‬غوف‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬نجاحا‭ ‬فوريا‭ ‬بإحرازها‭ ‬لقب‭ ‬الدورة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬مواطنها‭ ‬براد‭ ‬غيلبرت‭ ‬مانحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للأقل‭ ‬شهرة‭ ‬مات‭ ‬دايلي‭.‬

وسيعمل‭ ‬دايلي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬دنيس‭ ‬شابوفالوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدرب‭ ‬غوف‭ ‬القديم‭ ‬جان‭-‬كريستوف‭ ‬فوريل‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتعاقد‭ ‬اللاعبون‭ ‬الكبار‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المدربين،‭ ‬ومدربي‭ ‬لياقة،‭ ‬ومعالجين‭ ‬فيزيائيين‭ ‬ومحللين‭.‬

ورأت‭ ‬وصيفة‭ ‬بكين‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬اللاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬شخص‭ ‬يمكنك‭ ‬التوافق‭ ‬معه‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بجانبي‭ ‬أشخاص‭ ‬أتفق‭ ‬معهم،‭ ‬لأننا‭ ‬نمضي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬سويا‭ ‬خلال‭ ‬سفرنا‭ ‬لخوض‭ ‬الدورات‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬نتمتع‭ ‬بعلاقة‭ ‬جميلة‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭.. ‬بمقدورنا‭ ‬تناول‭ ‬العشاء‭ ‬سويا‭ ‬والتحدث‭ ‬بصراحة‭ ‬تامة‭. ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬انهم‭ ‬عائلتي‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬