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سلتيكس يجدد فوزه على ناغتس

10/7/2024 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدد‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬عندما‭ ‬هزمه‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬130‭-‬104‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الإعدادية‭ ‬الثانية‭ ‬بينهما‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الصالة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬متقاربة‭ ‬وانتهت‭ ‬لصالح‭ ‬سلتيكس‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬107‭-‬103،‭ ‬جاءت‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬بعدما‭ ‬فرض‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سيطرته‭ ‬التامة‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬جاهز‭ ‬لبدء‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وسيطر‭ ‬المتوج‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬باللقب‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬2008‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬اللقاء‭ ‬وأنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬67‭-‬60،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حضوره‭ ‬طاغيا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بتسجيله‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬16‭ ‬لناغتس‭ ‬الذي‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬21‭ ‬لمنافسه‭.‬

وكان‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬المسجل‭ ‬الأفضل‭ ‬لبوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬والمباراة‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬لارتكاز‭ ‬دنفر‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭.‬

وقال‭ ‬كزافييه‭ ‬تيلمان‭ ‬لاعب‭ ‬سلتيكس‭ ‬إن‭: ‬‮«‬الجماهير‭ ‬الكبيرة‭ ‬الحاضرة‭ ‬حفزتنا‭ ‬كثيراً‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل،‭ ‬والأجواء‭ ‬هنا‭ (‬في‭ ‬أبوظبي‭) ‬شبيهة‭ ‬للأجواء‭ ‬التي‭ ‬نصادفها‭ ‬في‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬صاحب‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬حظوظ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬كذلك‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬التحضيرية‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬بموجب‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬تستمر‭ ‬لسنوات‭.‬

فاز‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬على‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬123‭-‬113‭ ‬و118‭-‬109‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬ومينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬111‭-‬99‭ ‬و104‭-‬96‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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