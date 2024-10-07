سلتيكس يجدد فوزه على ناغتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): جدد بوسطن سلتيكس حامل اللقب فوزه على دنفر ناغتس عندما هزمه بنتيجة كبيرة 130-104 الأحد في قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي، وذلك في المباراة الإعدادية الثانية بينهما للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وعلى عكس المباراة الأولى بين الفريقين الجمعة على نفس الصالة والتي كانت متقاربة وانتهت لصالح سلتيكس بفارق ضئيل 107-103، جاءت المواجهة الثانية من جانب واحد بعدما فرض حامل اللقب سيطرته التامة وأكد أنه جاهز لبدء الموسم الجديد.
وسيطر المتوج الموسم الماضي باللقب الثامن عشر في تاريخه والأول منذ 2008 على أجزاء اللقاء وأنهى الشوط الأول لصالحه 67-60، قبل أن يكون حضوره طاغيا في الربع الثالث بتسجيله 42 نقطة مقابل 16 لناغتس الذي قلص الفارق في الرابع بتسجيله 28 نقطة مقابل 21 لمنافسه.
وكان جايلن براون المسجل الأفضل لبوسطن سلتيكس والمباراة برصيد 21 نقطة، مقابل 20 لارتكاز دنفر الصربي نيكولا يوكيتش.
وقال كزافييه تيلمان لاعب سلتيكس إن: «الجماهير الكبيرة الحاضرة حفزتنا كثيراً لتقديم الأفضل، والأجواء هنا (في أبوظبي) شبيهة للأجواء التي نصادفها في الدوري».
وتحدث صاحب 10 نقاط في المباراة عن حظوظ فريقه في الاحتفاظ بلقبه «يمكن البناء على النجاح في الموسم الماضي، لكن كذلك علينا القيام بالكثير من العمل لتحقيق أهدافنا».
وهذه المباراة التحضيرية الخامسة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية منذ 2022 بموجب شراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تستمر لسنوات.
فاز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس 123-113 و118-109 في 2022، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 111-99 و104-96 العام الماضي.
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