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هذه ((سيرك))

10/7/2024 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصف‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬قرارات‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بأنها‭ ‬سيرك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعترف‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬افتقر‭ ‬الى‭ ‬الشراسة‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬فيورنتينا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدى‭ ‬ديفيد‭ ‬دي‭ ‬خيا‭ ‬حارس‭ ‬فيورنتينا‭ ‬لركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬لميلان،‭ ‬فيما‭ ‬تصدى‭ ‬مايك‭ ‬مينيان‭ ‬حارس‭ ‬ميلان‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭.‬

وعقب‭ ‬المباراة‭ ‬كان‭ ‬فونسيكا‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬تقييمه‭ ‬لركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬احتسبت‭ ‬للفريقين‭.‬

وقال‭ ‬لمنصة‭ ‬داوزن‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التحكيم‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭. ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاحتكاك‭ ‬والالتحام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مجرد‭ ‬لمسة‭ ‬كافية‭ ‬لمنح‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬مجرد‭ ‬لمسة‭ ‬بسيطة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أيضاً‭. ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬الجميع‭ ‬متوترين‭ ‬ويصنع‭ ‬المشاكل‭ - ‬هذه‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬وليست‭ ‬سيركاً‮»‬‭.‬

واعترف‭ ‬فونسيكا‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬سوء‭ ‬حظه‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬يدخل‭ ‬ميلان‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬بهزيمة،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منزعجاً‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬عندما‭ ‬تفوز‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نسجل‭ ‬فإننا‭ ‬نصبح‭ ‬أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬أسوأ‭ ‬مدرب‭. ‬أدرك‭ ‬كيف‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

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