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شطب نتائج فريق موهون باغان الهندي

10/7/2024 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬شطب‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬موهون‭ ‬باغان‭ ‬الهندي‭ ‬نتيجة‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬تراكتور‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ (‬2‭).‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬2‭ ‬فقرة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الثاني‭ ‬لموسم‭ ‬2024/2025‭ ‬الخاصة‭ ‬بلوائح‭ ‬المنافسة،‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬موهون‭ ‬باغان
الهندي‭ ‬يعتبر‭ ‬منسحبا‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬تبريز‭ ‬بجمهورية‭ ‬إيران،‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ (‬2‭) ‬ضد‭ ‬تراكتور‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬الفريق،‭ ‬وتعتبر‭ ‬لاغية‭ ‬وباطلة،‭ ‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬6‭ ‬فقرة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬المنافسة،‭ ‬لتجنب‭ ‬الشك،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬تحديد‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬3‭ ‬فقرة‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

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