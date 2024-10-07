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((كلاسيكو)) المغرب يخيم على المجموعات المتوازنة

10/7/2024 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خيّم‭ ‬كلاسيكو‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬سُحبت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬حيث‭ ‬أوقعت‭ ‬الرجاء‭ ‬الرياضي‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬صعبة،‭ ‬بينما‭ ‬سيكون‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬قياسية‭ ‬آخرها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مواجهات‭ ‬متوازنة،‭ ‬والشأن‭ ‬ذاته‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭.‬

ويعود‭ ‬الفريقان‭ ‬المغربيان‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬غياب،‭ ‬حيث‭ ‬اقتصر‭ ‬التمثيل‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للبطولتين‭ ‬القاريتين،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬الرجاء،‭ ‬أما‭ ‬الجيش‭ ‬فإنه‭ ‬يغيب‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

ويسعى‭ ‬الرجاء‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬لكونه‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجيش‭ ‬تحديدا‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬انطلاقة‭ ‬‮«‬النسر‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬مثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية،‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرحلتين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬التوازن‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭. ‬ويستعد‭ ‬الفريق‭ ‬لتعيين‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬البوسني‭ ‬روسمير‭ ‬تسفيكو‭.‬

أما‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فيتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬البولندي‭ ‬تشيسلاف‭ ‬ميخنييفيتش‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬باتوا‭ ‬أكثر‭ ‬تمرسا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬لاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬التجربة‭ ‬مثل‭ ‬العربي‭ ‬الناجي‭ ‬ويوسف‭ ‬الفحلي‭ ‬اللذين‭ ‬أحرزا‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬مع‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬سابقا‭.‬

وسيشكل‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬الخطر‭ ‬الداهم‭ ‬على‭ ‬ممثلي‭ ‬المغرب،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬يدخل‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬كمرشح‭ ‬لحصد‭ ‬لقبها‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬إمكاناته‭ ‬الكبيرة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬يكبد‭ ‬أي‭ ‬منافس‭ ‬مشقة‭ ‬السفر‭ ‬الطويل‭. ‬ويشارك‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بنفس‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬ترقية‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬مانكوبا‭ ‬منكيتي‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭.‬

ويشارك‭ ‬مانييما‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قاريا‭ ‬بعدما‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬خلف‭ ‬مازيمبي‭.‬

الأهلي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬حذرة‭ ‬

وسيكون‭ ‬الأهلي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬حذرة‭ ‬جدا‭ ‬إذ‭ ‬وضعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬تنافس‭ ‬عربي‭ ‬قوي،‭ ‬وأورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬وستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬1966‭ ‬والعائد‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬55‭ ‬عاما‭.‬

ويأمل‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬باللقب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬القرن‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬سابقا‭. ‬وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬القاري‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وسيكون‭ ‬الأهلي‭ ‬مطالبا‭ ‬بالقتال‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جبهات،‭ ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬سيخوض‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وكأس‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعي‭ ‬الفريق‭ ‬الجزائري‭ ‬أن‭ ‬التأهل‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭ ‬دونه‭ ‬تحديات‭ ‬جمة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كورنتان‭ ‬مارتينس‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الإفريقية،‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬موريتانيا‭ ‬سابقا،‭ ‬كذلك‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬الذين‭ ‬يعدّون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬القارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدولي‭ ‬إسلام‭ ‬سليماني‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الجزائري‭.‬

سهلة‭ ‬نسبيا‭ ‬للترجي‭ ‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬ألا‭ ‬يواجه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وساغرادا‭ ‬إسبيرانسا‭ ‬الأنغولي‭ ‬ودجوليبا‭ ‬المالياني‭.‬

ويقود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬باب‭ ‬سويقة‮»‬‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ميغل‭ ‬كاردوزو‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬الفريق‭ ‬ودعمه‭ ‬ببعض‭ ‬الأسماء‭ ‬مثل‭ ‬لاري‭ ‬العزوني،‭ ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬الفيصلي‭ ‬السعودي،‭ ‬والعاجي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كوناتيه‭ (‬18‭ ‬عاما‭).‬

ويأمل‭ ‬بيراميدز‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬كرونوسلاف‭ ‬يوريتشيتش‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬بصمة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬اعتاد‭ ‬الظهور‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭. ‬وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬معتصم‭ ‬سالم‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬القرعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعتنا‭ ‬متوسطة‭ ‬وليست‭ ‬سهلة،‭ ‬وأي‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة،‭ ‬مع‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬التنزاني‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والهلال‭ ‬السوداني‭ ‬ومولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬الجزائري‭.‬

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