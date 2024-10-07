المنامة يواجه السد والريان في معسكره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يقيم الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة حاليا معسكرا تدريبيا خارجيا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 5 حتى 9 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لخوض غمار النسخة الثالثة من بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج التي تنطلق في 14 أكتوبر.
ولعب فريق المنامة مباراتين تجريبيتين في معسكره بالدوحة فاز فيهما، ويستعد حاليا لمواجهة الفرق القوية مثل الريان والسد، حيث يحاول مدرب الفريق اليوناني لينوس غافريال الوقوف على جاهزية الفريق من خلال هاتين المباراتين، يذكر أن فريق المنامة يقع على رأس المجموعة الثانية في بطولة واصل وإلى جانبه أندية العربي القطري والقادسية الكويتي والاتحاد السعودي.
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