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المنامة يواجه السد والريان في معسكره

10/7/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يقيم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬حاليا‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭.‬

ولعب‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تجريبيتين‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬بالدوحة‭ ‬فاز‭ ‬فيهما،‭ ‬ويستعد‭ ‬حاليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬مثل‭ ‬الريان‭ ‬والسد،‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هاتين‭ ‬المباراتين،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬واصل‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬أندية‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭.‬

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