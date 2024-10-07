فتح التسجيل للإعلاميين للبطولة العربية لرجال الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني للكرة الطائرة فتح باب التسجيل لإصدار بطاقات الإعلاميين لتغطية منافسات البطولة العربية الـ 23 للرجال للكرة الطائرة والتي ستحتضنها المملكة من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل.
وسيفتح باب التسجيل واستقبال طلبات إصدار البطاقات لكل ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من الإثنين 7 أكتوبر 2025 حتى 27 من الشهر ذاته عبر الرابط التالي: https :// forms . gle / SddwSY 1 Hiyia 1 Ao 17.
ويمكن استلام البطاقات من سكرتارية الاتحاد في أوقات الدوام الرسمي أو خلال اليومين الأول والثاني من منافسات البطولة.
ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات، حيث وقع منتخبنا في المجموعة (أ) التي تضم كلا من منتخبنا الوطني والعراق وتونس وسلطنة عمان وضمت المجموعة (ب) الكويت وقطر والسعودية والأردن.
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