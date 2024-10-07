فتح التسجيل للإعلاميين للبطولة العربية لرجال الكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لإصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬الإعلاميين‭ ‬لتغطية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬للرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وسيفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬واستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات‭ ‬لكل‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المقروءة‭ ‬والمسموعة‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭: ‬ https ‭://‬ forms ‭.‬ gle ‭/‬ SddwSY 1 Hiyia 1 Ao 17‭.‬

ويمكن‭ ‬استلام‭ ‬البطاقات‭ ‬من‭ ‬سكرتارية‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬والعراق‭ ‬وتونس‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والأردن‭.‬