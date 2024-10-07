المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ يشارك في بطولة آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادر وفد منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ إلى كمبوديا للمشاركة في بطولة آسيا التي ستشهد مشاركة عدد واسع من اللاعبين واللاعبات من القارة الصفراء.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد غانم جوهر، ويتكون من المدرب الوطني جوهر جاسم واللاعبان حسين داوود سلمان الذي سيشارك في منافسات فئة FULL CONTACT
وزن تحت 57 كيلوجراما، وعبدالله جمال عيسى الذي سيشارك في منافسات فئة LOW KICK وزن تحت 57 كيلوجراما.
وكان المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ قد خضع لبرنامج إعدادي مكثف خلال الفترة الماضية، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد خالد الوزان، أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في تعزيز تواجد المنتخب الوطني في المحافل الآسيوية، وتأكيد ما وصلت إليه هذه الرياضة من تطور وفق رؤية المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي حرص على تقديم كامل الدعم للمنتخب من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة.
وأوضح الوزان أن المنتخب يتطلع لتقديم مستوى مشرف، سعيا نحو تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المشاركة، منوها بجهود الجهاز الفني في تهيئة اللاعبين حسين داوود وعبدالله جمال لخوض هذه البطولة.
وأشار رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي إلى أن الاتحاد يسعى لتعزيز جهوده في زيادة القاعدة الرياضية لهذه اللعبة، وفق الخطط والبرامج التي يتطلع لتنفيذها على نطاق واسع، بالصورة التي تسهم في اكتشاف المواهب والعناصر المميزة على مستوى الجنسين، والتي يمكن من خلالهم تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية لخوض المشاركات القادمة، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني في هذه المهمة الآسيوية.
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