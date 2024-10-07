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المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ يشارك في بطولة آسيا

10/7/2024 7:18:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادر‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬إلى‭ ‬كمبوديا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬غانم‭ ‬جوهر،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جوهر‭ ‬جاسم‭ ‬واللاعبان‭ ‬حسين‭ ‬داوود‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬ FULL ‭ ‬ CONTACT
‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وعبدالله‭ ‬جمال‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬ LOW ‭ ‬ KICK ‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬إعدادي‭ ‬مكثف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬الوزان،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬الذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزان‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتطلع‭ ‬لتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مشرف،‭ ‬سعيا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬حسين‭ ‬داوود‭ ‬وعبدالله‭ ‬جمال‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القاعدة‭ ‬الرياضية‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬لتنفيذها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬والعناصر‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجنسين،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالهم‭ ‬تشكيل‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لخوض‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الآسيوية‭.‬

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