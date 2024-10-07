انطلاق تدريبات سلة سترة بقيادة العنزور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي سترة مرحلة الإعداد للموسم القادم 2024-2025، وقاد التدريب المدرب الوطني كريم العنزور بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق، ويسعى فريق سترة إلى تصحيح صورته واستعادة بريقه في اللعبة بعد أن كان منافسا شرسا بين الأربعة الكبار قبل أكثر من خمسة مواسم.
يذكر أن فريق سترة يشارك في دوري الدرجة الثانية وبالتالي سيكون من أهدافه وأولوياته المنافسة والصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ولتحقيق ذلك سيتطلب من إدارة النادي دعم الفريق عبر توفير محترف أجنبي ولاعبين محليين في مراكز النقص، ويمتلك نادي سترة قاعدة قوية من اللاعبين في الفئات السنية، حيث بالإمكان الاستفادة من بعض لاعبي الشباب في الفريق الأول.
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