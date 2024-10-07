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انطلاق تدريبات سلة سترة بقيادة العنزور

10/7/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬ الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024-2025،‭ ‬وقاد‭ ‬التدريب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬كريم‭ ‬العنزور‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ولاعبي‭ ‬الفريق،‭ ‬ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬صورته‭ ‬واستعادة‭ ‬بريقه‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬منافسا‭ ‬شرسا‭ ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬أهدافه‭ ‬وأولوياته‭ ‬المنافسة‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬سيتطلب‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬ولاعبين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬النقص،‭ ‬ويمتلك‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬حيث‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬لاعبي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

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