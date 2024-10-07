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اتحاد الشطرنج ينظم ورشة لتأهيل الحكام نحو الاعتماد الدولي

10/7/2024 7:17:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬ورشة‭ ‬تحكيمية‭ ‬مكثفة‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬لتأهيل‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬بهدف‭ ‬منحهم‭ ‬فرصة‭ ‬الترقي‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬فيدرالي‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ (‬ FIDE ‭). ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬العوضي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج،‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الحكام‭ ‬الوطنيين‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

أشرف‭ ‬على‭ ‬الورشة‭ ‬المحاضر‭ ‬الإماراتي‭ ‬العالمي‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬25‭ ‬حكمًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬تضمنت‭ ‬الورشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬الشطرنج‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعه‭ (‬الكلاسيكي،‭ ‬السريع،‭ ‬والبلتز‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬عملية‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭. ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬الورشة‭ ‬شرحًا‭ ‬لاستخدام‭ ‬الساعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬واستعراض‭ ‬قواعد‭ ‬المنافسات‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ (‬ FIDE ‭) .‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬التزويج‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ (‬ Swiss ‭ ‬ System ‭) ‬وطرق‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬اللاعبين‭ ‬وألقاب‭ ‬الشطرنج‭ ‬الممنوحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إرشادات‭ ‬مكافحة‭ ‬الغش‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬نزاهة‭ ‬المباريات‭ ‬وتحكيمها‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬العوضي‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ندرة‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الحكام‭ ‬الوطنيين‭ ‬واستثمار‭ ‬قدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬العوضي‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للحكم‭ ‬الإماراتي‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬القيّمة،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبطولة‭ ‬المدارس‭ ‬الدولية‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬لإقامتها‭.‬

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