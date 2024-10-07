اتحاد الشطرنج ينظم ورشة لتأهيل الحكام نحو الاعتماد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقام الاتحاد البحريني للشطرنج ورشة تحكيمية مكثفة استمرت على مدار 5 أيام لتأهيل الحكام البحرينيين ورفع كفاءتهم بهدف منحهم فرصة الترقي إلى حكم فيدرالي معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج ( FIDE ). تأتي هذه الورشة في إطار جهود الاتحاد بقيادة د. خالد العوضي، رئيس الاتحاد البحريني للشطرنج، لتعزيز قدرات الحكام الوطنيين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أشرف على الورشة المحاضر الإماراتي العالمي مهدي عبدالرحيم، أحد أفضل 25 حكمًا على مستوى العالم، تضمنت الورشة مجموعة من المواضيع المهمة، حيث تم التركيز على قوانين الشطرنج بمختلف أنواعه (الكلاسيكي، السريع، والبلتز)، بالإضافة إلى دراسة حالات عملية لتطبيق هذه القوانين بشكل فعال. كما شملت الورشة شرحًا لاستخدام الساعات الإلكترونية في المباريات، واستعراض قواعد المنافسات وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي للشطرنج ( FIDE ) .
وتطرقت إلى نظام التزويج بين اللاعبين ( Swiss System ) وطرق كسر التعادل، إلى جانب تقييم اللاعبين وألقاب الشطرنج الممنوحة، وكذلك إرشادات مكافحة الغش التي تضمن نزاهة المباريات وتحكيمها.
وفي تصريح خاص، أكد د. خالد العوضي أهمية هذه الورشة في ظل ندرة الحكام البحرينيين المعتمدين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه المبادرات إلى صقل مهارات الحكام الوطنيين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على رياضة الشطرنج في المملكة. كما تقدم العوضي بالشكر الجزيل للحكم الإماراتي مهدي عبدالرحيم على جهوده القيّمة، وأثنى على دعم علي عيسى إسحاقي، رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة المدارس الدولية ( ISF )، الذي كان له دور كبير في إنجاح هذه الورشة وتذليل الصعاب لإقامتها.
MENAFN07102024000055011008ID1108755378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.