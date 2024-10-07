اتحاد الكرة يجتمع برؤساء روابط الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء روابط مشجعي الأندية الوطنية، لمناقشة سبل مؤازرة دعم منتخبنا الوطني في مشواره بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، والذي التقى رؤساء روابط الأندية، مؤكدًا دعم الاتحاد البحريني لكرة القدم لجهود الروابط، والتي يقع على عاتقها عمل كبير في مؤازرة المنتخب، خلال المباريات التي ستقام على أرض مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا الحافز الجماهيري سيعطي منتخبنا دفعة معنوية لتقديم الأفضل في المباريات التي سيخوضها أمام المنتخبات بمجموعته، وفي مقدمتها اللقاء المقبل أمام إندونيسيا المقرر الخميس القادم عند 7 مساءً على استاد البحرين الوطني.
وعبر رؤساء الروابط عن ارتياحهم الكبير من خطوة الاتحاد البحريني لكرة القدم بالاجتماع معهم، مشيرين إلى أن هذا التقدير من الاتحاد يأتي إيمانًا منه بدورهم وأهميتهم في قيادة الجماهير في هذه المباريات المهمة.
وبحسب التنسيق الذي أسفر عنه الاجتماع، فإن رابطة جماهير منتخبنا في المدرجات يسار المنصة سيقودها ناجي محبوب وأحمد عبدالله، فيما سيقود رابطة الجماهير في مدرجات الدرجة الأولى يونس بوسلمان وحسين السماهيجي ومحمد حسن. ويدعو الاتحاد البحريني لكرة القدم مختلف الروابط إلى التنسيق فيما بينها، بما يوحد الجهود نحو الوقوف معًا خلف المنتخب الوطني في استحقاقه المهم.
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