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اتحاد الكرة يجتمع برؤساء روابط الأندية

10/7/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماعًا‭ ‬تنسيقيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬مشجعي‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬مؤازرة‭ ‬دعم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬والذي‭ ‬التقى‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬الأندية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجهود‭ ‬الروابط،‭ ‬والتي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب،‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحافز‭ ‬الجماهيري‭ ‬سيعطي‭ ‬منتخبنا‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬أمام‭ ‬المنتخبات‭ ‬بمجموعته،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬اللقاء‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬المقرر‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وعبر‭ ‬رؤساء‭ ‬الروابط‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬خطوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالاجتماع‭ ‬معهم،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬يأتي‭ ‬إيمانًا‭ ‬منه‭ ‬بدورهم‭ ‬وأهميتهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة‭.‬

وبحسب‭ ‬التنسيق‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬الاجتماع،‭ ‬فإن‭ ‬رابطة‭ ‬جماهير‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬يسار‭ ‬المنصة‭ ‬سيقودها‭ ‬ناجي‭ ‬محبوب‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬فيما‭ ‬سيقود‭ ‬رابطة‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬يونس‭ ‬بوسلمان‭ ‬وحسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬ومحمد‭ ‬حسن‭. ‬ويدعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مختلف‭ ‬الروابط‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬بما‭ ‬يوحد‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬الوقوف‭ ‬معًا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬المهم‭.‬

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