الهيئة العامة للرياضة تكثف جهودها لتجهيز المنشآت الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كثفت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬لتجهيز‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬ ISF ‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتستهدف‭ ‬الهيئة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الرئيسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬والتطوير‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬مرافق‭ ‬للفرق‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وخدمات‭ ‬طبية‭ ‬متقدمة،‭ ‬ومساحات‭ ‬للاجتماعات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬للموظفين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالحدث،‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والزوار‭.‬

وتعمل‭ ‬الهيئة‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬كل‭ ‬المنشآت‭ ‬لاستقبال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬متكاملة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭.‬

تُعتبر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬2024‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الرياضية‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬