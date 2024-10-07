الهيئة العامة للرياضة تكثف جهودها لتجهيز المنشآت الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كثفت الهيئة العامة للرياضة في البحرين من جهودها لتجهيز المنشآت الرياضية، في إطار استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية ( ISF 2024) المقررة في أكتوبر الجاري. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وتستهدف الهيئة رفع مستوى الجاهزية في مجموعة من المنشآت الرئيسية، من خلال مواصلة أعمال الصيانة والتطوير وفق المعايير الدولية، بما في ذلك توفير مرافق للفرق واللاعبين، وخدمات طبية متقدمة، ومساحات للاجتماعات وورش العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم برامج تدريبية للموظفين والمتطوعين المعنيين بالحدث، لضمان تقديم تجربة متميزة للرياضيين والزوار.
وتعمل الهيئة وفق خطة زمنية محددة لضمان جاهزية كل المنشآت لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي، وتعكس هذه الجهود التزام البحرين بتوفير بيئة رياضية متكاملة وتعزيز قدراتها في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
تُعتبر دورة الألعاب المدرسية 2024 فرصة مميزة لتعزيز الهوية الرياضية للبحرين، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، مما يسهم في تطوير المجتمع الرياضي في المملكة.
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